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لا نقبل تهديداته.. المسماري: أردوغان يتحدث عن الشأن الليبي كأنه حاكم طرابلس ..فيديو

الخميس 20/فبراير/2020 - 01:45 ص
اللواء أحمد المسماري
اللواء أحمد المسماري الناطق باسم الجيش الليبي
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كـريـم الـخـطـيـب
كشف اللواء أحمد المسماري، الناطق باسم الجيش الليبي، عن آخر المستجدات في طرابلس ونقل الأسلحة وتحركات الجانب التركي.

وقال «أحمد المسماري»، في مؤتمر صحفي الذي عرضته قناة «إكسترا نيوز»، إنه تم نقل عناصر إرهابية خطرة من داعش والقاعدة إلى ليبيا عن طريق تركيا.

وأضاف الناطق باسم الجيش الليبي، أن الرئيس التركي أردوغان يتحدث عن الشأن الليبي كأنه حاكم طرابلس ولا نقبل تهديداته، موضحًا أن هذه التهديدات تستهدف الليبيين والقوات المسلحة.

وأشار «أحمد المسماري»، إلى أن لا هدنة مع الغزاة المحتلين ونستخدم القوة لردع انتهاك وقف إطلاق النار ، منوها بأن أردوغان يسعى إلى تصعيد الوضع في ليبيا والرفع من وتيرة التهديدات.

وأوضح «أحمد المسماري» أن القوات المسلحة مخولة من الشعب الليبي والبرلمان للدفاع عن كل شبر من الأراضي الغالية، مشددا على أنه لن نقبل أبدا أي تهديدات من أردوغان، ولا تهاون مع الإرهابيين.
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