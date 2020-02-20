وزير الرياضة: مصر قادرة على استضافة أي حدث عالمي.. فيديو

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن مصر قادرة على استضافة أي حدث في أي وقت، مشيرا إلى أن استضافة مصر لبطولة أفريقيا للفريق الأول والأوليمبي خير دليل على هذا.





وقال الوزير، فى تصريحاته لبرنامج "البريمو" المذاع على قناة TEN، إن استضافة مصر لبطولة أفريقيا للفريق الأول والأوليمبي خير دليل على هذا الحدث الكبير، وخروجه بشكل مميز أثار انتباه الجميع، لما قدمناه من أسلوب راقٍ في التعامل مع الجماهير خارج وداخل الملعب.





وأضاف أن مصر قادرة على استضافة أي حدث عالمي رياضي أو غيره خلال السنوات القادمة، مؤكدا أن البلد يسير في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق المزيد من الإنجازات العالمية.