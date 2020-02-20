انتهاء مراجعات إدارة الجودة والبيئة على مصر للطيران للخدمات الأرضية

عقدت أعمال الجلسة الختامية لمراجعات الإدارة المركزية للجودة والبيئة التابعة لوزارة الطيران المدنى، على شركة الخدمات الأرضية، بحضور المهندس مجدي محمدين رئيس الشركة، ورئيسا القطاعات ومدير عام السلامة والجودة ومسئولي السلامة والصحة المهنية عن شركة الخدمات الأرضية.

وبدأت الجلسة باستعراض أعمال المراجعة وملاحظة فريق المراجعة للطفرة الواضحة لمستوى الانجاز وتلافي الملاحظات بالمقارنة بمراجعة العام الماضى.



وتم طرح بعض التوصيات والتي من شأنها تحسين مستوى الأداء والذي تطور بشكل واضح مع الاهتمام الكبير بتوفير مهمات الوقاية الشخصية للعاملين.

وأشار المراجعين لبعض الملاحظات والتى تم تلافيها فورآ من قبل المسئولين عن المراجعة بالشركة وتوفيرهم لكافة متطلبات إتمام المراجعة على الوجه الأكمل.

وأشاد مسئولي المراجعة إلى تعاون فريق عمل الخدمات الأرضية معهم ، وأشاروا إلى التطور الواضح لتقدم مستوى أعمال السلامة و الجودة بالمقارنة بالمراجعة السابقة والذى يعود إلى اهتمام الإدارة العليا ووعيها إلى أهمية ذلك وضرورته فى هذه المرحلة، وتم الاتفاق خلال الجلسة على أن تكون الخدمات الأرضيه من الجهات الاساسيه المستفيدة من تفعيل بروتوكول القياسات البيئية بين جهاز شئون البيئة ووزارة الطيران .

