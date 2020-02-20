شوشة: توزيع الدفعة الثانية من وحدات الإسكان الاجتماعي على أهالي الشيخ زويد ورفح أبريل القادم

قال محافظ شمال سيناء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه ، أن توجيهات القيادة السياسية وتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير كل الرعاية والإهتمام لأهالي المحافظة، وخاصة أهالي الشيخ زويد ورفح .



ولفت اللواء شوشه ، الي انه سيتم توزيع الدفعة الثانية من وحدات الإسكان الاجتماعي على أهالي الشيخ زويد ورفح من المضارين من العمليات الإرهابية، اعتبارا من شهر أبريل القادم، مقابل 100 جنيه شهريا لكل وحدة يسددها المواطن نظير الصيانة والخدمات ، على أن تتحمل المحافظة مبلغ 325 جنيها ( باقى القيمة الايجارية ) شهريا من صندوق الإغاثة الفرعي لكل وحدة سكنية.



وأوضح المحافظ، أنه يتم تلقي طلبات المضارين من أهالى الشيخ زويد ورفح، للحصول على الدفعة الثانية من وحدات الاسكان الاجتماعي التي يجري تنفيذها بمدينة العريش تحت اشراف مديرية الاسكان بالمحافظة .



وأكد شوشه، علي إن عدد الوحدات التى سيتم توزيعها يبلغ 1176 وحدة في منطقة السبيل غرب العريش .وذلك بعد توصيل المرافق والخدمات للمنطقة بما يسمح باقامة السكان فور الاستلام .



واشار شوشه ، الي أنه سبق توزيع الدفعة الأولى وهي 288 وحدة سكنية في حي العبور العريش، وتم تخصيصها للمنقولين من الشيخ زويد ورفح بنفس القيمة .

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