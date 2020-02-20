أشرف صبحي: الخطيب أسطورة وزيارتي له كانت واجبة.. فيديو

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، في حوار خاص مع إسلام صادق على قناة ten، إن "زيارتي لمحمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي ، كانت واجبة كونه قيمة كبيرة في الساحة الرياضية".





وأضاف الوزير: "الخطيب أسطورة كروية كبيرة، وزيارتي له كانت واجبة من الناحية الإنسانية، وأيضا لإنهاء أزمة مُلحة في وقتها".



