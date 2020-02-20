أشرف صبحي: الخطيب أسطورة وزيارتي له كانت واجبة.. فيديو

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، في حوار خاص مع إسلام صادق على قناة ten، إن "زيارتي لمحمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، كانت واجبة كونه قيمة كبيرة في الساحة الرياضية".
وأضاف الوزير: "الخطيب أسطورة كروية كبيرة، وزيارتي له كانت واجبة من الناحية الإنسانية، وأيضا لإنهاء أزمة مُلحة في وقتها".
وتقام بطولة السوبر المصري بنسختها الـ17 لموسم (2018-2019) بين الأهلي بطل الدوري، والزمالك بطل كأس مصر، في الإمارات، على ملعب محمد بن زايد الدولي.
وتستضيف الإمارات، بطولة السوبر المصري، للمرة الرابعة، في تاريخ المسابقة المحلية، حيث كانت المرة الأولى في 2015، وجمعت بين الأهلي والزمالك، وفاز المارد الأحمر 3-2.
وكانت المرة الأخيرة، في 2017 والتي جمعت الأهلي بطل الدوري والكأس، بالمصري البورسعيدي، وصيف الكأس، وفاز الأهلي بهدف وليد أزارو في الأشواط الإضافية.