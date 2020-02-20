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رياضة

سحر عبد الحق تزور نادي أبوظبي.. صور

الخميس 20/فبراير/2020 - 02:13 ص
صدى البلد
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يسري غازي
حرصت الدكتورة سحر عبد الحق عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري على زيارة نادي أبوظبي بدعوة من سارة حسانين نجمة منتخب مصر السابقة وأول محترفة مصرية والتي تتولي منصب المدير الفني لفريق الكرة النسائية بنادي أبوظبي .

جاء ذلك خلال تواجد عبد الحق بمدينة أبوظبي مع أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة لمتابعة مباراة كأس السوبر المصري بين الاهلي والزمالك والمقرر إقامتها مساء اليوم الخميس.

وقامت سارة حسانين باستضافة سحر عبد الحق والدكتور جمال محمد علي عضو المجلس في حضور ديما الإبراهيم مدير الكرة بنادي أبوظبي ونهي سعد لاعبة منتخب مصر السابقة والمدير الفني لفريق الكرة النسائية بنادي العين ومني ميخائيل لاعبة منتخب مصر السابقة و مدربة أكاديمية نادي أبوظبي .

وتناولت عبد الحق مع سارة حسانين كيفية إقامة دورة للأندية العربية للكرة النسائية في أبوظبي في مايو القادم بمشاركة بطل الدوري المصري كما عرضت نهى سعد استضافة منتخب مصر للكرة النسائية في مدينة العين
سحر عبد الحق تزور نادي أبوظبي.. صور
سحر عبد الحق تزور نادي أبوظبي.. صور
سحر عبد الحق تزور نادي أبوظبي.. صور
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