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وزير الشباب والرياضة: محمد صلاح من أفضل 3 لاعبين على مستوى العالم.. فيديو

الخميس 20/فبراير/2020 - 12:56 ص
محمد صلاح
محمد صلاح
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إبراهيم القادري
قال أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن هناك رؤية أساسية وكبيرة جدا في التعامل مع محمد صلاح، كما أنه لم يصل أحد قبل ذلك بالكرة المصرية ومن خلال الكرة المصرية إلى ما وصل إليه محمد صلاح.

وأضاف أشرف صبحي، خلال حواره في برنامج "البريمو" المذاع على قناة "تن"، أن محمد صلاح من أفضل 3 لاعبين على مستوى العالم في أهم وأفضل رياضة على مستوى العالم، كما أنه أصبح نموذجا يقتدى به.

وأوضح أشرف صبحي، أن محمد صلاح أصبح حملة علاقات عامة متنقلة، كما أنه اكتسب مقومات احترافية مختلفة جدا، وأكبر دليل على ذلك هو استمراريته وحفاظه على أدائه.

وأكد أشرف صبحى، أن محمد صلاح لم يكتف بدرجة معينة من النجومية والاحتراف أو الأموال، كما أنه يعرف كيف يدير ذاته وأمواله وملفاته.

وتابع: "محمد صلاح يتنقل باسم مصر ويجب أن نحافظ عليه ويحافظ علينا، وذلك لأن اللاعب المحترف يصبح مؤسسة اقتصادية وحده دون شيء".

وأشار إلى أن اللاعب المحترم اسمه يصبح شركة، وذلك لأن حجم عوائده وتقديره السوقي يصل إلى مليارات.
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