بعد ضياع الدوري الإنجليزي.. جوارديولا يكشف موقفه من الرحيل عن السيتي

حقق فريق مانشستر سيتي فوزًا على أرضه، أمام ويست هام يونايتد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "الاتحاد" ضمن منافسات الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وقال الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي في تصريحات لـ"سكاي سبورتس"، "إذا لم يتم طردي، سأبقى هنا، أنا أحب هذا النادي مهما يكن الأمر، سوف أبقى هنا".
وتابع خلال حديثه : "الأمر لم ينتهي بعد، أنا أثق بشدة في النادي ونحن سوف نقاتل كما نقاتل في كل مباراة".
وكما تحدث الفيلسوف عن حرمان السيتي من المشاركة بدوري الأبطال، قائلا "النادي سوف يقوم بالاستئناف لأنه يعتقد أنه ليس قرارًا عادلا، أنا أثق في النادي بنسبة 100%".
واستعادت كتيبة جوارديولا نغمة انتصاراته من جديد، بعدما خسر أمام توتنهام هوتسبير بنتيجة 2-0، الجولة الماضية.
وتمكن السيتي من تسجيل أول أهدافه، من ركنية من جهة اليمين نفذها دي بروي عن طريق كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها رودريجو هيرنانديز برأسية سكنت يسار المرمى.
وجاء ثاني الأهداف، تمريرة قصيرة من برناردو سيلفا إلى كيفين دي بروين يمين منطقة الجزاء فقام الأخير بتسديد كرة قوية سكنت يمين المرمى.
الفوز رفع رصيد مانشستر سيتي إلى 54 نقطة في المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما تجمد رصيد ويست هام عند 24 نقطية في المركز الثامن عشر والمؤدي إلى الهبوط.