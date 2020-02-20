بعد ضياع الدوري الإنجليزي.. جوارديولا يكشف موقفه من الرحيل عن السيتي

حقق فريق مانشستر سيتي فوزًا على أرضه، أمام ويست هام يونايتد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "الاتحاد" ضمن منافسات الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي الممتاز.



وقال الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي في تصريحات لـ"سكاي سبورتس"، "إذا لم يتم طردي، سأبقى هنا، أنا أحب هذا النادي مهما يكن الأمر، سوف أبقى هنا".





وتابع خلال حديثه : "الأمر لم ينتهي بعد، أنا أثق بشدة في النادي ونحن سوف نقاتل كما نقاتل في كل مباراة".





وكما تحدث الفيلسوف عن حرمان السيتي من المشاركة بدوري الأبطال، قائلا "النادي سوف يقوم بالاستئناف لأنه يعتقد أنه ليس قرارًا عادلا، أنا أثق في النادي بنسبة 100%".



