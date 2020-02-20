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رياضة

مرتضى منصور: أرفض التنمر بين جماهير الأهلي والزمالك

الخميس 20/فبراير/2020 - 06:53 ص
مرتضى منصور رئيس
مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك
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محمد رشاد
أكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه سيقوم بـ عقاب المخطئ في حق النادي الأهلي حسابًا عسيرًا حتى لو كان منتميًا للقلعة البيضاء.

وفي حديث لقناة "أبوظبي الرياضية"، قال مرتضى منصور: "أرفض التنمر بين الجماهير، خفة الدم هنا قد تؤدي إلى فتنة في النهاية".

وأضاف رئيس الزمالك "اللاعبون خارج المستطيل الأخضر جميعهم أصدقاء، وأطالب الجماهير بعدم الشعور بالتوتر والتعصب والتعامل مع اللقاء على أنه مباراة وستنتهي".

وردًا على سؤال حول الإساءات التي خرجت من بعض اللاعبين ضد الأهلي، قال مرتضى منصور "سنعاقب المخطئ وسيحاسب حسابًا عسيرًا".

وأنهى مرتضى منصور حديثه "مصر دولة مستهدفة، والذين فشلوا في صناعة فتنة طائفية، يحاولون الآن صناعة فتنة بالوقيعة بين جمهور الأهلي والزمالك".

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