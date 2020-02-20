رانيا يوسف تتصدر تويتر بعد رقصها على أغنية بنت الجيران.. فيديو

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هشتاج #رانيا بعد وصلة رقص ل رانيا يوسف على أغنية بنت الجيران وذلك بعد قرار نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر بمنع مطربي المهرجانات من الغناء.
وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي :
أجمل حاجة إن رانيا وصفت نفسها قبل كده بإنها خجولة وتربية مدارس راهبات 🤪🤣💃🏼
الاستاذه رانيا يوسف منزلة الفيديو دا من زمن بس ركبت عليه الاغنيه دي لاثارة الفن والأستاذ هاني شاكر عشان كسلت ترقص ع واحد جديد عشان الجو شتا سقعة. هححح
رانيا يوسف كل ما بتحب تتشهر وتبقى تريند تعمل اي حاجة مستفزة عشان الناس تسف عليها
مش عايز أعمل كوت لفيديو رانيا يوسف بس حقيقي الفن في مصر بقا هابط أوي ومصر في النازل في كل حاجه كمان للاسف 💔
رانيا يوسف بقت متعمده تلفت النظر باي حاجه وخلاص