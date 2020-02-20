رانيا يوسف تتصدر تويتر بعد رقصها على أغنية بنت الجيران.. فيديو





وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي :





‏أجمل حاجة إن رانيا وصفت نفسها قبل كده بإنها خجولة وتربية مدارس راهبات 🤪🤣💃🏼





‏الاستاذه رانيا يوسف منزلة الفيديو دا من زمن بس ركبت عليه الاغنيه دي لاثارة الفن والأستاذ هاني شاكر عشان كسلت ترقص ع واحد جديد عشان الجو شتا سقعة. هححح





‏رانيا يوسف كل ما بتحب تتشهر وتبقى تريند تعمل اي حاجة مستفزة عشان الناس تسف عليها





‏مش عايز أعمل كوت لفيديو رانيا يوسف بس حقيقي الفن في مصر بقا هابط أوي ومصر في النازل في كل حاجه كمان للاسف 💔





‏رانيا يوسف بقت متعمده تلفت النظر باي حاجه وخلاص

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هشتاج #رانيا بعد وصلة رقص ل رانيا يوسف على أغنية بنت الجيران وذلك بعد قرار نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر بمنع مطربي المهرجانات من الغناء.