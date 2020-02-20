وزير الرياضة يكشف كواليس تجديد اتفاقية مقر الاتحاد الأفريقي في مصر.. فيديو

قال أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن الوزارة عملت بصورة جدية في ملف مقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بمقره فى مدينة السادس من أكتوبر.





وأضاف أشلاف صبحي، خلال حديثه في برنامج "البريمو" مساء الأربعاء: "كان لابد أن نعمل بشكل قوي وتنسيقي، مجلس الوزراء كله ساعد في هذا الملف، وكذلك وزارة الخارجية والجهات المعنية، وكان هناك قوة في التعامل واحترافية".





وتابع وزير الشباب والرياضة:" أنهينا الاتفاقية ووقعنا نسخة باللغة العربية وتمت ترجمتها وأخذنا كل الإجراءات المحتملة وجددنا العقد لمدة 10 سنوات".





واختتم صبحي حديثه بالإشارة إلى أنه لولا عملهم في هذا الملف لحدثت أشياء كثيرة أخرى ليست جيدة.