وزير الرياضة: جماهير الكرة لن تعود للمدرجات هذا الموسم.. فيديو

قال أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن اتحاد الكرة مطالب بتقديم مشروع من أجل إعادة الجماهير للمدرجات في الموسم المقبل، مشيرًا إلى أن هناك 6 استادات جاهزة تمامًا لاستقبال الجماهير بتأمين كامل.





وأضاف أشرف صبحي، في تصريحات لقناة "تن" الفضائية، "عندما يتم تطبيق نظام الدخول إلى المدرجات من خلال بطاقة المشجع لن تكون هناك مشكلة في عودة الجماهير إلى المباريات بشكل منتظم".





وتابع أشرف صبحي، "النظام الكامل للجماهير يجب أن يتم تطبيقه من الموسم المقبل، ويقام الدوري على 6 استادات جاهزة من أجل هذا المشروع، كما يعلم اتحاد الكرة".





وأعرب عن "أمله في أن يتمكن اتحاد الكرة من تجهيز مشروع كامل يسمح بعودة الجماهير، وخلال 2021 مع إقامة كأس العالم العسكري سيكون هناك استاد سابع، كما سيكون هناك شركة أمن مدنية جاهزة لإدارة هذا الأمر".





وأوضح أن "الموسم الحالي بدأ والنصف الثاني من الدوري سيكون بنفس نظام النصف الأول، لكن الموسم القادم سيبدأ في شهر سبتمبر وعلى اتحاد الكرة أن يفكر في إعادة الجماهير من الآن".