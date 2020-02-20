وزير الشباب والرياضة: إقامة السوبر المصري بالإمارات يساهم في زيادة شعبية القطبين ..فيديو

قال أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن تسويق الأهلي والزمالك يزداد عند إقامة السوبر المصرى في الخارج كما يساهم في زيادة شعبية القطبين.





وأضاف أشرف صبحي، خلال حواره في برنامج "البريمو" المذاع علي قناة "تن"، أن اليوم أصبحت هناك حقوق تجارية للماتش خارج مصر إضافة إلى وجود عدد كبير من الجاليات المصرية في الخارج ستذهب لمشاهدة المباراة.





وأوضح أشرف صبحي، أن وجود الماتش في الإمارات يساعد على ترويج السياحة لأن هناك الكثير من المشجعين سيذهبون إلى هناك.





وتابع أشرف صبحى، أن هذا الحدث يثبت أن المدن تصور بالرياضة كما أن شركات الداعية سوف تكون متواجدة وستحقق أرباحًا عالية.



