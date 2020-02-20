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ثقافة

غدا.. افتتاح معرض "هي في عيونهم" بالهناجر

الخميس 20/فبراير/2020 - 02:04 ص
صدى البلد
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طارق موسى
يفتتح بمركز الهناجر للفنون، التابع لقطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، معرض"هى في عيونهم" للفنانة سامية الشيخ، فى السادسة من مساء غدا الجمعة بقاعة آدم حنين، تحت إشراف الفنان محمد دسوقى مدير المركز .

وعن المعرض تقول الفنانة سامية أحمد مصطفى الشيخ، أستاذ النسيج بكلية التربية الفنية جامعة حلوان، إنه يتضمن ٢٠ عملا فنيا بمساحات تتراوح بين ٥٠×٧٠ و ١٠٠×٢٠٠ سنتيمتر، وتعرض الأعمال من خلال تقسيم القاعة لمساحتين، باستخدام مشغولة نسجية من وسط سقف القاعة وهذا القاطع النسجي بارتفاع ٣ متر وطول ١٥متر، ويستمر المعرض حتى ٢٦ فبراير الجارى .

تقوم فكرة المعرض على المزج بين التصوير والنسيج، في إعادة صياغة بإسلوب جديد، وذلك من خلال تناول رؤية الفنانين عن المرأة على مر العصور في مصر والعالم، وكيف عبر الفنان في بورتريهاته عن المرأة بجوهرها الذي يبعث الحيوية، وكيف تتحول إلى أيقونة فنية يتناولها الفنان بريشته، وفي هذا المعرض حولت الفنانة هذه البورتريهات لعمل نسجي لتعيد الحالة اللونية والملمس السطحي بوجه نظر مختلفة ومساحات متنوعة لا تطابق اللوحات الأصلية .
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