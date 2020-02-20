أبرز فيديوهات التوك شو.. كنت أتمنى ولدا.. تامر أمين يتأثر وكاد يبكي على الهواء و منى الشاذلي ترقص على بنت الجيران

تناولت برامج التوك شو، خلال الساعات الماضية، العديد من القضايا والموضوعات المهمة، كما استضافت عددًا من المسئولين والخبراء والشخصيات العامة، إضافة إلى مجموعة من المداخلات الهاتفية، نرصد لكم أبرزها فيما يلي:









قال الإعلامى تامر أمين، إنه تمنى فى بداية زواجه بأن يرزقه الله بطفل ولد، ولكن الله رزقه بطفلة.





وأضاف تامر أمين خلال تقديمه برنامج آخر النهار المذاع على قناة النهار، أن تربية البنت ليست أصعب من تربية الأولاد ولكن أحلى و أمتع.





ولفت تامر أمين إلى أن شأنه شأن كل الرجال الشرقيين وانه كان يتمنى ولدا لكى يحمل اسمه، ولكن زوجته شيرين لم تخبره بأن أول حملها بنت وظلت تخفى عليه حتى الشهر الثامن.









أبهرت الفنانة غادة رجب، وزوجها عبد الله حسن، جمهور برنامج " معكم منى الشاذلي" تقديم الإعلامية منى الشاذلي، وذلك أثناء أدائهما أغنية بنت الجيران.





وتفاعل جمهور البرنامج معهم وقاموا بالتصفيق لهم، وقامت الإعلامية منى الشاذلى بالرقص على موسيقى الأغنية.





وقالت منى الشاذلى، إن الأداء مميز، وصوتكما مميز للغاية، وقامت غادة رجب وزوجها عبدالله بغناء أكثر من أغنية.









قال الإعلامى تامر أمين، إنه يقوم بتربية أولاده بنفس الطريقة التي تربي بها من الصغر.





وأضاف تامر أمين خلال تقديمه برنامج آخر النهار المذاع على قناة النهار، أن أولاده لديهم ذوق فني، وأنه هو وزوجته يتعاملان مع أولاده برفق.





ولفت تامر أمين إلى أنه يقدم النصائح لأولاده ويتركهم، وكشف أنه لم يطالب زوجته بترك العمل و ارتداء الحجاب منذ 20 عامًا.









قال الإعلامى تامر أمين، إن هناك أسرابا من الجراد منتشرة فى بعض الدول، موضحًا أن الجراد يسير فى أسراب كبيرة وكثيفة.





وأضاف تامر أمين خلال تقديمه برنامج آخر النهار المذاع على قناة النهار، أن هناك فيديو مخيفا تم نشره على إحدى القنوات الأفريقية يكشف حجم الجراد.













اعلن الإعلامى تامر أمين، عن خبر سار لمتابعيه غدًا وقال إن البرنامج سينطلق بعد انتهاء مباراة كرة القدم بين فريقي الأهلى والزمالك، موضحًا أنه تلقى اتصالات كثيرة بسبب موعد عرض البرنامج مع مباراة السوبر.





وأضاف أمين خلال تقديمه برنامج آخر النهار المذاع على قناة النهار، أن النادى الأهلى سيخوض مباراة الغد بالملابس الرسمية " الحمراء و الزمالك بالملابس الاحتياطية "الزرقاء".













عرضت فضائية روسيا اليوم مقطع فيديو عن تفاصيل اكتشاف مهم في العراق "يحل" غموضا عن طقوس الموت القديمة.





وأثار اكتشاف بارز في العراق ضمّ هيكلا عظميا لنياندرتال عمره 70 ألف عام، جدلا حول ما إذا كان "البشر القدامى" متطورين بما يكفي لإقامة طقوس الدفن.





واكتُشفت العظام القديمة في كهف Shanidar بالعراق، حيث عُثر على البقايا الجزئية لعشرة أفراد نياندرتال خلال أعمال التنقيب في الخمسينيات والستينيات.



