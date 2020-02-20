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فيحاء وانغ: 14 ألف مصاب بـ كورونا تم شفاؤهم ..فيديو

الخميس 20/فبراير/2020 - 04:37 ص
فيحاء وانغ
فيحاء وانغ
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إبراهيم القادري
قالت فيحاء وانغ إعلامية صينية، إن الحكومة الصينية حدت بشكل كبير من انتشار وباء كورونا، مشيرة إلى أن عدد الوفيات وصل لـ 2009 بسبب هذا الوباء.


وأضافت فيحاء وانغ، خلال لقائها ببرنامج "كل يوم" المذاع علي قناة "أون إي"، أن هناك 14 ألف مصاب بـ كورونا تم شفاؤهم وتحاول الحكومة الصينية جاهدة أن تقضي على هذا الوباء.


وأوضحت فيحاء وانغ، أن معظم المصانع توقفت إضافةً إلى الخسائر الاقتصادية الهائلة التي تعرضت لها الصين ولكن الآن يتم استئناف العمل والإنتاج.

وتابعت فيحاء وانغ، أن الحكومة الصينية قامت بإنفاق ما يعادل 9.5 مليار دولار في الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

واستكملت فيحاء وانغ، أن الصينيين ظلوا في المنازل خوفًا من الإصابة بفيروس كورونا وهو ما جعل الاقتصاد يتأثر كثيرا.
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