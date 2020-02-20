استغماية تختتم عروضها بفرع ثقافة أسيوط

اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة من خلال فرع ثقافة أسيوط فعاليات العرض المسرحي "استغماية"، وذلك بمقر قاعة التكوين المهني بصدفا.





قدم المخرج رؤية جوهرية عرض فيها مجموعة من المشاكل التي تواجه الشباب والتي قد يخجل البعض من مناقشتها والحديث عنها فقد تحدث كل شخص عن أحلامه وطموحاته على أرض الواقع وماهي المشكلات التي تواجههم وكيفية الحل في صرخة حق لتصل إلى أعماق القلوب التي تقدم مشاكل الزواج المبكر والهجرة غير الشرعية والبطالة



