AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

استغماية تختتم عروضها بفرع ثقافة أسيوط

الخميس 20/فبراير/2020 - 02:24 ص
صدى البلد
Advertisements
طارق موسى
اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة من خلال فرع ثقافة أسيوط فعاليات العرض المسرحي "استغماية"، وذلك بمقر قاعة التكوين المهني بصدفا. 

قدم المخرج رؤية جوهرية عرض فيها مجموعة من المشاكل التي تواجه الشباب والتي قد يخجل البعض من مناقشتها والحديث عنها فقد تحدث كل شخص عن أحلامه وطموحاته على أرض الواقع وماهي المشكلات التي تواجههم وكيفية الحل في صرخة حق لتصل إلى أعماق القلوب التي تقدم مشاكل الزواج المبكر والهجرة غير الشرعية والبطالة 

العرض من تأليف محمد خميس كيروجراف، إخراج أحمد عبد الباسط، تصميم ديكور عمرو حمزة، تصميم اضاءة مايكل يعقوب، بطولة الفنان وائل ابراهيم فهمى، أحمد سيد الكبير، أسماء محمد، أحمد عطية، أسماء مبروك، أمل عبد الرحمن، عبد الرحمن يونس، مؤمن صبري، إسلام صبري، مصطفي يونس، أحمد  محمد، الطفل بافلي وائل
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ختام العرض المسرحي أولاد البلد على مسرح قصر ثقافة بأسيوط

عرض شاه الريم على مسرح قصر ثقافة الغنايم

فرقة النور للمكفوفين تواصل البحث عن أحلامها بعرض القلب الأبيض بثقافة أسيوط

"شاه الريم".. تراث شعبي للسيرة الهلالية على مسرح قصر ثقافة الغنايم

عرض ثم غاب القمر على مسرح قصر ثقافة الزقازيق

يناقش قضية اختطاف.. المخزن تختتم عرضها في ثقافة أسيوط

ترشيحاتنا

كادت أن تفقد بصرها.. غادة رجب: عيني كانت هتروح في شهر العسل.. فيديو

سكر محلي محطوط على كريمة.. عمر كمال يعلق بعد رقص رانيا يوسف على بنت الجيران.. شاهد

أشرف صبحي: الخطيب أسطورة وزيارتي له كانت واجبة.. فيديو

حقيقة طلب تامر أمين من زوجته ترك العمل وارتداء الحجاب.. فيديو

بعد معدية وزيرة الهجرة..القمامة تصاحب محافظ الغربية فى جولة ميدانية .. شاهد

جريمة هزت الجيزة.. عامل بمصنع طوب يقتل نجله في أطفيح.. ويعترف: أنا فلاح وابني حط راسي في الطين.. قتلته وكنت هدفنه بس المباحث عرفت.. التحريات: استخدم جريدة نخل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. شاب يسقط أسفل عجلات القطار أثناء تصوير فيديو تيك توك TikTok

بفستان ملفت... زوجة محمد زيدان تتألق فى حفل عيد ميلادها

بـ حذاء غريب.. زوجة ماجد المصري تستعرض أناقتها في أحدث ظهور