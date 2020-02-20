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فن

سكر محلي محطوط على كريمة.. عمر كمال يعلق بعد رقص رانيا يوسف على بنت الجيران.. شاهد

الخميس 20/فبراير/2020 - 02:14 ص
عمر كمال
عمر كمال
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مصطفى كرم
علق الفنان عمر كمال على فيديو رقص الفنانة رانيا يوسف على أغنية بنت الجيران والتي حققت نجاحا كبيرا خلال الفترة الماضية.

وشارك عمر كمال فيديو رقص رانيا يوسف عبر حسابه بفيس بوك وعلق عليها قائلا "سكر محلى محطوط على كريمة".

وكانت رانيا يوسف نشرت فيديو وهي ترقص على أغنية بنت الجيران تضامنا مع عمرو كمال وحسن شاكوش بعد وقفهم من نقابة المهن الموسيقية.

يذكر أن الفنان هاني شاكر أصدر قرار بمنع مطربي المهرجانات من الغناء مرة اخري بعد غناء اغنية بنت الجيران في حفلة عيد الحب بإستاد القاهرة واحتواء ها على عدد من الكلمات المبتذله. 
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