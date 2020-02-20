"مستقبل وطن" ينظم محاكاة عن المحليات في بورسعيد

نظم حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، في محافظة بورسعيد ، نموذج محاكاة عن المجالس المحلية، تحت رعاية عادل اللمعي أمين الحزب بالمحافظة ، وذلك لتوعية الشباب بدور أعضاء المجالس المحلية ، وذلك ضمن برنامج الحزب في تنظيم ندوات عن التثقيف السياسي في التمثيل للمجالس المحلية مستهدفًا الشباب والفتيات، من أعضاء الحزب.





ونظم الندوة امانة قسم المناخ برئاسة هاني مزروع امين القسم ، بالتنسيق مع أمانتي "شئون المجالس المحلية والشعبية، و التدريب والتثقيف ، بمشاركة الدكتور منصور البكري رئيس حي المناخ ، بحضور أعضاء التشكيل الحزبي من مختلف الأمانات النوعية و الوحدات القاعدية بقسم المناخ .





بدأ عمل المحاكاة وتجربة مجلس محلى حى فى وجود رئيس الحى ووكيلين من شباب الأمانة.

وتم عرض أسئلة واستفسارات أهالى الحى (سؤال وجواب ) وتم عرض الردود من التنفيذيين





وأكد هاني مزروع امين قسم المناخ أن المحاكاة تأتي في ضوء ، رؤية الحزب بضرورة تكثيف اللقاءات والندوات التوعوية، عن التثقيف السياسي، وخاصة بعد تأكيد الرئيس على سرعة الانتهاء من إصدار قانون المحليات، مضيفًا بأن الحزب يسير وفقا لاستراتيجيات تؤكد قدرته على المنافسة السياسية بكافة الاستحقاقات الشعبية القادمة وحصدها بقوة.





وأشار أمين المناخ ان المحاكاة ناقشت تفاصيل عمل المجالس المحلية والمحليات و طريق خوض انتخاباتها





وطُرح النقاش حول قوانين المحليات القديمة وتشكيلاتها، ومكتسبات القانون الجديد، الذي حقق مكاسب تخدم المواطن البسيط وتحافظ على مؤسسات الدولة، مع توضيح المعايير الذي وضعها الحزب في اختياراته لمن يريد الترشيح للانتخابات المحلية القادمة، موضحًا أهمية التثقيف السياسي الإداري والجغرافي لمن يريد ممارسة السياسة، وخاصة انتخابات المحليات القادمة.





كما تم مناقشة بعض مشاكل حى المناخ ومعرفة الحلول المناسبة لها و ذلك في ضوء مشاركة رئيس الحى





و قال مزروع ان وعد رئيس الحى تعهد بإعادة الشئ لأصله بالمنطقة السابعة بعد الانتهاء من دخول الغاز والانتهاء من ترميم العمارات السكنية بها و إن سبب تكسير الطرق بالحى يرجع الى تغيير شبكة الكهرباء والصرف الصحى والمياه وسوف يتم الرصف قريبا