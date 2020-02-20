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فن

«أمي ولا مراتي».. نشوى مصطفى تفاجئ جمهورها بتقديم برنامج ..شاهد

الخميس 20/فبراير/2020 - 06:43 ص
نشوى مصطفى
نشوى مصطفى
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مصطفى كرم
شاركت الفنانة نشوى مصطفى جمهورها بـ بوستر برنامجها الجديد "أمي ولا مراتي" الذي يذاع على قناة "دي إم سي".

وعلقت نشوى مصطفى علي الصورة التي نشرتها عبر "إنستجرام"، قائلة "أخيرا البرنامج هيتعرض برنامج "أمي ولا مراتي" دعواتكم يا صحابي هيتعرض على قناة دي ام سي قريبا يارب التوفيق".

وسرعان ما انهالت التعليقات من متابعيها عبر انستجرام وكان أبرزها: "مبرووووك" و " بالتوفيق ان شاء الله" و "تستاهلي كل خير ربنا يوفقك" و "ان شاء الله هيكسر الدنيا ".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة نشوى مصطفى مسلسل "الشريط الأحمر" والذي عرض في رمضان 2018، ومسلسل "البشارة" الإماراتي في العام نفسه، وقدمت قبلهما مسرحية "سيلفي مع الموت" عام 2017.​
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