«أمي ولا مراتي».. نشوى مصطفى تفاجئ جمهورها بتقديم برنامج ..شاهد

شاركت الفنانة نشوى مصطفى جمهورها بـ بوستر برنامجها الجديد "أمي ولا مراتي" الذي يذاع على قناة "دي إم سي".





وعلقت نشوى مصطفى علي الصورة التي نشرتها عبر "إنستجرام"، قائلة "أخيرا البرنامج هيتعرض برنامج "أمي ولا مراتي" دعواتكم يا صحابي هيتعرض على قناة دي ام سي قريبا يارب التوفيق".





وسرعان ما انهالت التعليقات من متابعيها عبر انستجرام وكان أبرزها: "مبرووووك" و " بالتوفيق ان شاء الله" و "تستاهلي كل خير ربنا يوفقك" و "ان شاء الله هيكسر الدنيا ".



