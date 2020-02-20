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بدل الطريقة تلاتة.. تعرفي على وصفات رخيصة الثمن لتنظيف اللبانة

الخميس 20/فبراير/2020 - 06:25 ص
تعرفي على وصفات رخيصة
تعرفي على وصفات رخيصة الثمن لتنظيف اللبانة
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رضوى حسام
يعد تنظيف اللبانة من أكثر الأمور المرهقة على ربات المنزل، لأن اللبن يظل عالقا بها، لذا نعرض لك 3 وصفات سحرية تساعدك في تنظيف اللبانة في دقائق وفقا لموقع "homguides".

الطريقة الأولى
* وضع كمية وفيرة من الماء في اللبانة.
* غلي الماء على درجة حرارة مرتفعة.
* قومي بفرك اللبانة بصابون المواعين والماء الساخن.
* تجنبي استخدام الملعقة المعدنية لإزالة الشوائب اللاصقة.

الطريقة الثانية 
* غلي الماء في اللبانة.
* ثم إضافة نصف كوب من الخل عند الغليان.
* اتركي اللبانة في الخل والليمون لمدة 10 دقائق.
* اضيفي البيكنج صودا على الماء لساخن.
* افركي اللبانة بقطعة قماش حتى تزيل اللبن اللاصق بها.

الطريقة الثالثة
* قومي بإزالة اللبن اللاصق بإستخدام ملعقة خشبية.
* ضعي عصير الليمون مع الماء.
* قومي بغلي الماء جيدا.
* اتركي اللبانة لمدة نصف ساعة.
* قومي بسكب الماء وافركي اللبانة ولاحظي الفرق.

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