بدل الطريقة تلاتة.. تعرفي على وصفات رخيصة الثمن لتنظيف اللبانة

يعد تنظيف اللبانة من أكثر الأمور المرهقة على ربات المنزل، لأن اللبن يظل عالقا بها، لذا نعرض لك 3 وصفات سحرية تساعدك في تنظيف اللبانة في دقائق وفقا لموقع "homguides".





الطريقة الأولى

* وضع كمية وفيرة من الماء في اللبانة.

* غلي الماء على درجة حرارة مرتفعة.

* قومي بفرك اللبانة بصابون المواعين والماء الساخن.

* تجنبي استخدام الملعقة المعدنية لإزالة الشوائب اللاصقة.





الطريقة الثانية

* غلي الماء في اللبانة.

* ثم إضافة نصف كوب من الخل عند الغليان.

* اتركي اللبانة في الخل والليمون لمدة 10 دقائق.

* اضيفي البيكنج صودا على الماء لساخن.

* افركي اللبانة بقطعة قماش حتى تزيل اللبن اللاصق بها.





الطريقة الثالثة

* قومي بإزالة اللبن اللاصق بإستخدام ملعقة خشبية.

* ضعي عصير الليمون مع الماء.

* قومي بغلي الماء جيدا.

* اتركي اللبانة لمدة نصف ساعة.

* قومي بسكب الماء وافركي اللبانة ولاحظي الفرق.



