بدل الطريقة تلاتة.. تعرفي على وصفات رخيصة الثمن لتنظيف اللبانة

يعد تنظيف اللبانة من أكثر الأمور المرهقة على ربات المنزل، لأن اللبن يظل عالقا بها، لذا نعرض لك 3 وصفات سحرية تساعدك في تنظيف اللبانة في دقائق وفقا لموقع "homguides".
الطريقة الأولى
* وضع كمية وفيرة من الماء في اللبانة.
* غلي الماء على درجة حرارة مرتفعة.
* قومي بفرك اللبانة بصابون المواعين والماء الساخن.
* تجنبي استخدام الملعقة المعدنية لإزالة الشوائب اللاصقة.
الطريقة الثانية
* غلي الماء في اللبانة.
* ثم إضافة نصف كوب من الخل عند الغليان.
* اتركي اللبانة في الخل والليمون لمدة 10 دقائق.
* اضيفي البيكنج صودا على الماء لساخن.
* افركي اللبانة بقطعة قماش حتى تزيل اللبن اللاصق بها.
الطريقة الثالثة
* قومي بإزالة اللبن اللاصق بإستخدام ملعقة خشبية.
* ضعي عصير الليمون مع الماء.
* قومي بغلي الماء جيدا.
* اتركي اللبانة لمدة نصف ساعة.
* قومي بسكب الماء وافركي اللبانة ولاحظي الفرق.