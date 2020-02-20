وقال كابتن أوربان، خلال مؤتمر صحفي بوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) وفقا لقناة "سكاي نيوز" الفضائية مساء اليوم الأربعاء، إن طهران تواصل انتهاك القوانين الدولية من خلال تهريب الأسلحة إلى اليمن لميليشيا الحوثي التي تستخدمها لشن هجمات على السعودية.

وعرض المتحدث العسكري الأمريكي صورا للأسلحة التي تم ضبطها الأسبوع الماضي على متن سفينة شراعية في بحر العرب، وكانت تضم 150 صاروخا مضادا للدبابات.

وأضاف أن الأشخاص الذين تم إلقاء القبض عليهم على متن سفينة التهريب كانوا يمنيين وتم استجوابهم قبل تسليمهم إلى السلطات الحكومية باليمن.

وأوضح المتحدث باسم القيادة الأمريكية المركزية الوسطى، أن فيلق القدس التابع لمليشيا الحرس الثوري على الأرجح يقف وراء تهريب الأسلحة إلى الحوثيين في اليمن.