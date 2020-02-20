ووفقا للاستطلاع فإن ساندرز يتقدم المرشحين بنحو 32 في المائة بزيادة قدرها 8 في المائة مقارنة بنتائج الاستطلاع نفسه الذي أجرته الصحيفة الشهر الماضي.

وانخفضت نسبة تأييد نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن بنسبة 11 نقطة لتصبح 17 في المائة، وهو ما أعطى ساندرز نسبة فارق تصل إلى 15 نقطة مقارنة بأقرب المنافسين.

وأظهرت نتائج الاستطلاع عمدة مدينة نيويورك مايك بلومبرج في المركز الثالث بنسبة 14 في المائة، وأشارت النسبة إلى زيادة 6 نقاط منذ إجراء أخر استطلاع للرأي في يناير الماضي.

ولم تختلف كثيرا نسبة التأييد لباقي المرشحين مقارنة بأخر استطلاع رأي حيث حلت النائبة في مجلس الشيوخ إليزابيث وارن في المركز الرابع بنسبة 11 في المائة، فيما حصل عمدة مدينة بيند الجنوبية بولاية إنديانا بيت بوتيجيج على 7 في المائة بانخفاض 2 في المائة مقارنة بالشهر الماضي، جاءت امي كلوبوتشر النائبة عن مينيسوتا في المركز التالي وبنسبة لا تتعدي 6 في المائة.

ويشير الاستطلاع إلى أن ساندرز بدأ في اكتساب تأييد ودعم بسبب الردود على الأسئلة والتي تحتل غالبا عقول الديمقراطيين في الانتخابات الأولية، حيث أكد 30 في المائة من المشاركين في استطلاع الرأي أنهم يريدون فوز المرشح الذي وصف نفسه بالديمقراطي الاجتماعي وأن لديه الفرصة الأكبر في هزيمة الرئيس الجمهوري دونالد ترامب.

كما أكد 19 في المائة من المشاركين، في استطلاع الرأي، أن بايدن هو الأوفر حظا في هزيمة ترامب وهو ما يقل بنسبة 19 نقطة منذ الشهر الماضي، في الوقت الذي يعتقد 18 في المائة من الديمقراطيين والناخبين الذين يميلون ناحية الديمقراطيين أن بلومبرج لديه أفضل الفرص في الفوز والوصول إلى البيت الأبيض.

شارك في استطلاع الرأي 1066 شخصا في الفترة من 14 وحتى 17 فبراير الجاري وبنسبة خطأ وصلت إلى 3.5 في المائة.