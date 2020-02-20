في ذكرى ميلاد جمال إسماعيل.. احترف الأدوار الثانية وهزمه المرض في 6 أشهر

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان جمال إسماعيل الذى قدم عددا من الأعمال الفنية الرائعة التى تظل علامة فى تاريخه الفنى ومحفورة فى وجدان المشاهد على الرغم من تقديمه أدوارا ثانوية لكنها مؤثرة فى الأحداث.









و حصل جمال إسماعيل على ليسانس آداب قسم تاريخ جامعة عين شمس، وفي نفس الوقت قام بدراسة الفن في المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1956 ثم التحق بالفرق النموذجية بالمسرح الشعبي، والذي كانت تابعة لمصلحة الفنون، حيث عين مفتشا للمسرح بمحافظة الإسكندرية، وقام بإخراج عروض الفرق المدرسية والجامعات وحفلات الشركات.



