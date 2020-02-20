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فن

فى ذكرى ميلاد جمال إسماعيل.. تعرف على أشقائه

الخميس 20/فبراير/2020 - 08:10 ص
جمال اسماعيل
جمال اسماعيل
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أحمد إبراهيم
تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان جمال إسماعيل الذي قدم عديد من الأدوار الجيدة ولعل من أبرزها شخصية عم غزال فى مسلسل "الضوء الشارد" وشارك أحمد السقا فى فيلمى "مافيا وحرب إيطاليا". 

وما لا يعرفه الكثيرون أن الفنان جمال إسماعيل كان له شقيق فنان شهير يدعى أنور إسماعيل والذى عاش حياة صعبة وكانت نهايته مأساوية حيث عثر عليه ميتا داخل شقة مفروشة في حي السيدة زينب بالقاهرة، في ظروف غامضة. 


كما أن للفنان جمال إسماعيل شقيق آخر وهو الموسيقار على إسماعيل الذي قدم عددا من الأعمال الغنائية الجيدة. 

للفنان المصري جمال إسماعيل طابع فني خاص، فهو صاحب القدرات الخاصة والملامح الطيبة التي مكنته من تقديم دور الأب الحنون، وصاحب العمل الشريف، وبعد وفاته لم يحل محله أحد.  

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