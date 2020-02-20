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رياضة

إكرامي: من يمتلك الثبات والهدوء سيكون بطل السوبر المصري بين الأهلي والزمالك

الخميس 20/فبراير/2020 - 05:59 ص
اكرامي
اكرامي
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ياسمين تيسير
قال إكرامي حارس مرمى الأهلي والمنتخب السابق، إن مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك صعبة، مؤكدًا أهمية خروج المباراة بشكل لائق ومشرف للكرة المصرية.

وأضاف إكرامي، في تصريحات لـ قناة "أون سبورت"، أن المباراة تقام في دولة عربية شقيقة؛ لذلك لابد من خروج المباراة بشكل رائع، مشددًا على أن حالة الاحتقان بين جماهير الفريقين يجب أن تختفي مساء اليوم في المباراة.

أما بشأن الأمور الفنية، فأكد أن نسب فوز الفريقين متساوية، موضحًا أن الفريق الذي يمتلك لاعبوه الثبات والهدوء داخل الملعب هم من سيضمنون الفوز والتتويج.

وتابع أنه يتوقع أن تنتهي المباراة في 90 دقيقة ولن يتم اللجوء لركلات ترجيح، متمنيًا الفوز لـ الأهلي. 


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