مع تغير فصول السنة.. كل ما تود معرفته عن التهابات العين

يصاحب تغير الفصول في كل عام، موجة من عدة أمراض شائعة، يعد التهابات العين أبرز تلك الأمراض الموسمية، فتعرف على أسباب وأعراض وكيفية علاج التهابات العين ، وفقًا لموقع " web md "





- أسباب التهابات العين:





* الحساسية

* دخول جزئيات في العين

* العدسات اللاصقة الملوثة

* الاتصال الجسدي مع شخص مصاب





- أعراض التهابات العين:





* احمرار العين

* رؤية ضبابية

* صعوبة في إغلاق وفتح العين

* تورم العيون

* القشور على الجفون





- الوقاية من الإصابة بالتهابات العين:

* استخدام قطعة قماش قطنية لتنظيف عينيك

* لا تستخدم الأغراض الشخصية مع شخص آخر

* غسل الوسادة بالماء الساخن لقتل البكتيريا والجراثيم

* عدم ارتداء عدسات لاصقة غير مضمونة

* عدم وضع الميكب باستمرار



