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مرأة

مع تغير فصول السنة.. كل ما تود معرفته عن التهابات العين

الخميس 20/فبراير/2020 - 08:31 ص
كل ما تود معرفته
كل ما تود معرفته عن التهابات العين
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رضوى حسام
يصاحب تغير الفصول في كل عام، موجة من عدة أمراض شائعة، يعد التهابات العين أبرز تلك الأمراض الموسمية، فتعرف على أسباب وأعراض وكيفية علاج التهابات العين ، وفقًا لموقع  "  web md  " 

- أسباب التهابات العين:

* الحساسية 
* دخول جزئيات في العين
* العدسات اللاصقة الملوثة 
* الاتصال الجسدي مع شخص مصاب

- أعراض التهابات العين:

* احمرار العين
* رؤية ضبابية
* صعوبة في إغلاق وفتح العين
* تورم العيون 
* القشور على الجفون 

- الوقاية من الإصابة بالتهابات العين:
* استخدام قطعة قماش قطنية لتنظيف عينيك
* لا تستخدم الأغراض الشخصية مع شخص آخر
* غسل الوسادة بالماء الساخن لقتل البكتيريا والجراثيم
* عدم ارتداء عدسات لاصقة غير مضمونة
* عدم وضع الميكب باستمرار

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