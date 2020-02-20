اتشرفت بالشغل معاك.. محمد إمام يوجه رسالة الى رياض الخولى

نشر الفنان محمد امام تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام يوجه فيه رسالة الى الفنان رياض الخولى وذلك بعد ان اشاد به فى برنامج "صاحبة السعادة" مع الفنانة اسعاد يونس وذلك بعد تعاملهما سويا فى مسلسل "هوجان".
يذكر أن مسلسل "هوجان"
جمع بين رياض الخولي ومحمد إمام، وعرض في رمضان الماضي، وشارك فى بطولته: كريم محمود
عبدالعزيز، وصلاح عبدالله، وعايدة رياض، وأوس أوس، وميرنا نورالدين، وعارفة عبدالرسول،
وأسماء أبواليزيد، وهاجر أحمد، وإخراج شيرين عادل.
وقال محمد امام : "شكرا للفنان القدير رياض الخولي.. حقيقي اتشرفت بالشغل معاك".
وكان رياض الخولى قد قال عن محمد امام : أنه يحب عمله وموهوب جدا والايام الجاية بتاعته".
يذكر أن مسلسل "هوجان"
جمع بين رياض الخولي ومحمد إمام، وعرض في رمضان الماضي، وشارك فى بطولته: كريم محمود
عبدالعزيز، وصلاح عبدالله، وعايدة رياض، وأوس أوس، وميرنا نورالدين، وعارفة عبدالرسول،
وأسماء أبواليزيد، وهاجر أحمد، وإخراج شيرين عادل.