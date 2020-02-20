اتشرفت بالشغل معاك.. محمد إمام يوجه رسالة الى رياض الخولى

يذكر أن مسلسل "هوجان" جمع بين رياض الخولي ومحمد إمام، وعرض في رمضان الماضي، وشارك فى بطولته: كريم محمود عبدالعزيز، وصلاح عبدالله، وعايدة رياض، وأوس أوس، وميرنا نورالدين، وعارفة عبدالرسول، وأسماء أبواليزيد، وهاجر أحمد، وإخراج شيرين عادل.