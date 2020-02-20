السوبر المصري.. كهربا بين مطرقة إثبات الذات وسندان النيولوك

"عشق من نوع خاص" تمثله مباريات القمة بالنسبة لـ الجماهير المصرية ولكن مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك اليوم تختلف تماما عن المباريات السابقة نظرا لكونها المشاركة الأولى لـ محمود عبد المنعم كهربا نجم الأهلي أمام فريقه السابق.
ورحل كهربا عن الزمالك بشكل مفاجئ وانضم عقب ذلك لـ فريق افيش البرتغالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية ثم انضم في انتقالات يناير للمارد الأحمر عقب دفع الشرط الجزائي لـ افيش المقدر بـ 400 ألف دولار.
وتألق كهربا خلال مشاركته مع الأهلي منذ انضمامه للفريق حيث شارك بـ 6 مباريات وأحرز 3 أهداف وصنع 3 أخرى لينال ثقة رينيه فايلر المدير الفني للأهلي الذي أشاد به الفترة الماضية.
وتعد مباراة السوبر المصري مساء اليوم التي ستقام على استاد محمد بن زايد في الإمارات المشاركة الأولى لـ كهربا أمام فريقه السابق والذي يسعى لتقديم أداء رائع أمامه.
واستعد كهربا جيدا لـ مباراة السوبر من خلال التدريبات الجماعية بالاضافة لـ استعدادات أخرى تخص مظهره خلال المباراة حيث قام بعمل " نيولوك " من خلال مصفف الشعر الخاص به والذي قام برسم شعار الكهرباء على رأسه.
ولم يعلن فايلر امكانية مشاركة كهربا منذ بدء المباراة ام دخوله كبديل مثلما حدث بمباراة المصري البورسعيدي ولكن المؤكد أن كهربا سيبذل جهده من أجل تقديم أداء رائع للرد على هجوم جماهير الزمالك عليه و إسعاد جماهير الأهلي وإثبات صحة ثقة فايلر به.
أعلن الجهاز الفني للأهلي، قائمة فريقه لمواجهة الزمالك، وضمت القائمة 24 لاعبًا، وشملت جميع اللاعبين فيما عدا صالح جمعة لاعب الوسط وجاءت كالآتى:
حراسة المرمي: شريف إكرامي – محمد الشناوي – علي لطفي
خط الدفاع: رامي ربيعة – محمود متولي – ياسر إبراهيم – أحمد فتحي – محمد هاني – أيمن أشرف – علي معلول - محمود وحيد
خط الوسط: حسام عاشور – عمرو السولية – أليو ديانج – محمد مجدي أفشة – حسين الشحات – جيرالدو – جونيور أجايي – رمضان صبحي – محمود عبدالمنعم ( كهربا) – وليد سليمان - احمد الشيخ
خط الهجوم: مروان محسن – أليو بادجي.
وفى المقابل أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون قائمة فريقه لمواجهة الأهلى التى ضمت كلا من:
حراسة المرمى: محمود جنش، محمد أبو جبل، محمد عواد، محمد صبحى.
خط الدفاع: عبدالله جمعة، محمد عبد الشافى، محمود علاء، محمود الونش، محمد عبد الغنى، محمد عبد السلام، حازم إمام، أحمد عيد.
خط الوسط: طارق حامد، فرجانى ساسى، محمد حسن، أحمد سيد زيزو، يوسف أوباما، مصطفى فتحى، محمود شيكابالا، كريم بامبو، أشرف بن شرقى، محمد أوناجم، محمد عنتر، إسلام جابر، إمام عاشور.
خط الهجوم: مصطفى محمد، كاسونجو، عمر السعيد.