السوبر المصري.. كهربا بين مطرقة إثبات الذات وسندان النيولوك

"عشق من نوع خاص" تمثله مباريات القمة بالنسبة لـ الجماهير المصرية ولكن مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك اليوم تختلف تماما عن المباريات السابقة نظرا لكونها المشاركة الأولى لـ محمود عبد المنعم كهربا نجم الأهلي أمام فريقه السابق.





ورحل كهربا عن الزمالك بشكل مفاجئ وانضم عقب ذلك لـ فريق افيش البرتغالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية ثم انضم في انتقالات يناير للمارد الأحمر عقب دفع الشرط الجزائي لـ افيش المقدر بـ 400 ألف دولار.





وتألق كهربا خلال مشاركته مع الأهلي منذ انضمامه للفريق حيث شارك بـ 6 مباريات وأحرز 3 أهداف وصنع 3 أخرى لينال ثقة رينيه فايلر المدير الفني للأهلي الذي أشاد به الفترة الماضية.





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وتعد مباراة السوبر المصري مساء اليوم التي ستقام على استاد محمد بن زايد في الإمارات المشاركة الأولى لـ كهربا أمام فريقه السابق والذي يسعى لتقديم أداء رائع أمامه.





واستعد كهربا جيدا لـ مباراة السوبر من خلال التدريبات الجماعية بالاضافة لـ استعدادات أخرى تخص مظهره خلال المباراة حيث قام بعمل " نيولوك " من خلال مصفف الشعر الخاص به والذي قام برسم شعار الكهرباء على رأسه.



