AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

السوبر المصري.. كهربا بين مطرقة إثبات الذات وسندان النيولوك

الخميس 20/فبراير/2020 - 04:45 ص
كهربا
كهربا
Advertisements
ياسمين تيسير
"عشق من نوع خاص" تمثله مباريات القمة بالنسبة لـ الجماهير المصرية ولكن مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك اليوم تختلف تماما عن المباريات السابقة نظرا لكونها المشاركة الأولى لـ محمود عبد المنعم كهربا نجم الأهلي أمام فريقه السابق.

ورحل كهربا عن الزمالك بشكل مفاجئ وانضم عقب ذلك لـ فريق افيش البرتغالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية ثم انضم في انتقالات يناير للمارد الأحمر عقب دفع الشرط الجزائي لـ افيش المقدر بـ 400 ألف دولار.

وتألق كهربا خلال مشاركته مع الأهلي منذ انضمامه للفريق حيث شارك بـ 6 مباريات وأحرز 3 أهداف وصنع 3 أخرى لينال ثقة رينيه فايلر المدير الفني للأهلي الذي أشاد به الفترة الماضية.


وتعد مباراة السوبر المصري مساء اليوم التي ستقام على استاد محمد بن زايد في الإمارات المشاركة الأولى لـ كهربا أمام فريقه السابق والذي يسعى لتقديم أداء رائع أمامه.

واستعد كهربا جيدا لـ مباراة السوبر من خلال التدريبات الجماعية بالاضافة لـ استعدادات أخرى تخص مظهره خلال المباراة حيث قام بعمل " نيولوك " من خلال مصفف الشعر الخاص به والذي قام برسم شعار الكهرباء على رأسه.

ولم يعلن فايلر امكانية مشاركة كهربا منذ بدء المباراة ام دخوله كبديل مثلما حدث بمباراة المصري البورسعيدي ولكن المؤكد أن كهربا سيبذل جهده من أجل تقديم أداء رائع للرد على هجوم جماهير الزمالك عليه و إسعاد جماهير الأهلي وإثبات صحة ثقة فايلر به.

أعلن الجهاز الفني للأهلي، قائمة فريقه لمواجهة الزمالك، وضمت القائمة 24 لاعبًا، وشملت جميع اللاعبين فيما عدا صالح جمعة لاعب الوسط وجاءت كالآتى:

حراسة المرمي: شريف إكرامي – محمد الشناوي – علي لطفي

خط الدفاع: رامي ربيعة – محمود متولي – ياسر إبراهيم – أحمد فتحي – محمد هاني – أيمن أشرف – علي معلول - محمود وحيد

خط الوسط: حسام عاشور – عمرو السولية – أليو ديانج – محمد مجدي أفشة – حسين الشحات – جيرالدو – جونيور أجايي – رمضان صبحي – محمود عبدالمنعم ( كهربا) – وليد سليمان - احمد الشيخ

خط الهجوم: مروان محسن – أليو بادجي.

وفى المقابل أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون قائمة فريقه لمواجهة الأهلى التى ضمت كلا من:

حراسة المرمى: محمود جنش، محمد أبو جبل، محمد عواد، محمد صبحى.

خط الدفاع: عبدالله جمعة، محمد عبد الشافى، محمود علاء، محمود الونش، محمد عبد الغنى، محمد عبد السلام، حازم إمام، أحمد عيد.

خط الوسط: طارق حامد، فرجانى ساسى، محمد حسن، أحمد سيد زيزو، يوسف أوباما، مصطفى فتحى، محمود شيكابالا، كريم بامبو، أشرف بن شرقى، محمد أوناجم، محمد عنتر، إسلام جابر، إمام عاشور.

خط الهجوم: مصطفى محمد، كاسونجو، عمر السعيد.
السوبر المصري.. كهربا بين مطرقة إثبات الذات وسندان النيولوك
السوبر المصري.. كهربا بين مطرقة إثبات الذات وسندان النيولوك
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأهلي ينصب السيرك لـ طنطا .. كهربا يسجل الهدف الخامس للاحمر.. فيديو

عاجل | الأهلي يعلن قائمة مواجهة الزمالك فى السوبر المصري

نجل شوبير والمغضوب عليه | لاعبان فقط خارج حسابات الأهلى فى موقعة الزمالك

السوبر المصري.. تردد قناة أبو ظبي الرياضية الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

جدل واسع حول موعد انطلاق السوبر المصري بين الأهلي والزمالك

موعد مباراة الأهلي والزمالك في السوبر المصري والقنوات الناقلة

ترشيحاتنا

سكر محلي محطوط على كريمة.. عمر كمال يعلق بعد رقص رانيا يوسف على بنت الجيران.. شاهد

بعد معدية وزيرة الهجرة..القمامة تصاحب محافظ الغربية فى جولة ميدانية .. شاهد

فيحاء وانغ: 14 ألف مصاب بـ كورونا تم شفاؤهم ..فيديو

بفستان ملفت... زوجة محمد زيدان تتألق فى حفل عيد ميلادها

رانيا يوسف تتصدر تويتر بعد رقصها على أغنية بنت الجيران.. فيديو

الأهلي يكشف حقيقة مشاركة رمضان صبحي في لقاء السوبر المصري

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بتحبني زي الأول؟.. ضابط يقتل زوجته خنقا بعدما طرحت عليه سؤالا مفاجئا

بفستان قصير.. لقاء الخميسي تخطف الأنظار بإطلالة عصرية

لو محجبة.. طرح الـ ombre موضة 2020