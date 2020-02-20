نوال الزغبي تحيي حفلا في المغرب.. 29 فبراير





ومن المتوقع أن تشدو نوال خلال الحفل بمجموعة كبيرة من أغانيها الجديدة والقديمة منها "صبح صبح" ،"كاراميل" ،"طول عمرى"،"معرفش لية"، "عينيك كدابين" ،"مش مسامحة"، "أغلى الحبايب"،"ياجدع"،"ولا بحبك"، "كدة باى"، "الناس العزاز"، "شو أخبارك" و"مين حبيبى أنا"، "عادي" و"غريب الراي"، "جنة جنة".









وطرحت نوال الزغبى مؤخرًا أغنية جديدة تحمل اسم "القوية" على طريقة الـ" Lyrics clip "، عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".









الاغنية من كلمات مازن ضاهر، ألحان فضل سلیمان، توزیع جیمی حداد، میکس وماستر محمد المقهور.