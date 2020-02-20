AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

نوال الزغبي تحيي حفلا في المغرب.. 29 فبراير

الخميس 20/فبراير/2020 - 06:41 ص
نوال الزغبى
نوال الزغبى
Advertisements
أحمد إبراهيم
تحيى الفنانة نوال الزغبى حفلا غنائيا بالمغرب يوم 29 فبراير الحالى ومن المتوقع أن يشهد الحفل حضورا جماهيريا كبيرا. 

ومن المتوقع أن تشدو نوال خلال الحفل بمجموعة كبيرة من أغانيها الجديدة والقديمة منها "صبح صبح" ،"كاراميل" ،"طول عمرى"،"معرفش لية"، "عينيك كدابين" ،"مش مسامحة"، "أغلى الحبايب"،"ياجدع"،"ولا بحبك"، "كدة باى"، "الناس العزاز"،  "شو أخبارك" و"مين حبيبى أنا"، "عادي" و"غريب الراي"، "جنة جنة". 


وطرحت نوال الزغبى مؤخرًا أغنية جديدة تحمل اسم "القوية" على طريقة الـ"Lyrics clip"، عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب". 


الاغنية من كلمات مازن ضاهر، ألحان فضل سلیمان، توزیع جیمی حداد، میکس وماستر محمد المقهور. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نوال الزغبي تحيي حفلين غنائيين للجاليات العربية في هولندا

نوال الزغبي تطرح أغنية «القوية».. اليوم

بإطلالة مبهجة.. نوال الزغبي تخطف الأنظار في أحدث ظهور

نوال الزغبي تتخطى 100 ألف مشاهدة بعد يوم من طرح القوية.. فيديو

بإطلالة كاجوال.. نوال الزغبي تتألق في أحدث ظهور

لمن قالت نوال الزغبي: الشيء الذي لا يسعدني لا يلزمني

ترشيحاتنا

لسه بخيري.. رانيا يوسف تتصدر التريند بعد رقصها على أغنية حسن شاكوش

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز مانشستر سيتي على وست هام يونايتد

كنت أتمنى ولد.. تامر أمين يتأثر وكاد يبكى على الهواء

مرتضى منصور يتحدى اتحاد الكرة: قمة الدوري المصري لن تقام في موعدها

بفستان ملفت... زوجة محمد زيدان تتألق فى حفل عيد ميلادها

أحمد أبو مسلم لـ منتقدي أداء الزمالك: احترموا رؤية كارتيرون

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. قس يفتح خرطوم الماء في وجه المصلين داخل كنيسة أرثوذوكسية

بتحبني زي الأول؟.. ضابط يقتل زوجته خنقا بعدما طرحت عليه سؤالا مفاجئا

بفستان قصير.. لقاء الخميسي تخطف الأنظار بإطلالة عصرية