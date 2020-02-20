استعدادا للسوبر.. كهربا يظهر بـ لوك جديد ويرسم علامة الفولت على رأسه.. شاهد

حرص محمود كهربا لاعب النادي الأهلي على الظهور بلوك جديد في مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك والتي ستقام مساء اليوم بدولة الإمارات الشقيقة.





ونشرت صفحة حلاق محمود كهربا صورة يظهر فيها بلوك جديد من خلال رسم وتحديد علامة الفولت على جانب الرأس والتي تظهر على شكل حرف "N "مائل.





ولقيت الصورة تفاعلا كبيرا من الجماهير وجاءت تعليقاتهم بين "منور يا فولت" و "إن شاء الله الأهلي يكسب" و " منور يا عالمي".



