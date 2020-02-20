اخبار الفن.. زواج حسن شاكوش عرفيا.. انفصال عمرو سعد.. رقصة رانيا يوسف

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالي:

بعد قرار منعه من الغناء.. فنانة استعراضية تعلن زواجها عرفيا من حسن شاكوش

دخل الفنان حسن شاكوش في أزمة جديدة عقب قرار منعه من الغناء من جانب نقابة المهن الموسيقية، ولكن هذه المرة مع المطربة الاستعراضية سلمى مجدى التي رفعت دعوى قضائية ضده بعد الاعتداء عليها، حيث كان متزوجًا منها عرفيًا بحسب مقطع فيديو لها كشفت فيه عن التفاصيل الخاصة بزواجهما.

بعد 11 عاما.. ابن عمرو سعد يكشف حقيقة انفصال والديه

حرص رابى ابن الفنان عمرو سعد على حضور العرض الخاص لفيلم "صندوق الدنيا" خاصة أنه أحد أبطال الفيلم وقرر عدم اصطحاب أى من والديه.

رانيا يوسف تتصدر تويتر بعد رقصها على أغنية بنت الجيران.. فيديو

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هشتاج #رانيا بعد وصلة رقص ل رانيا يوسف على أغنية بنت الجيران وذلك بعد قرار نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر بمنع مطربي المهرجانات من الغناء.

سكر محلي محطوط على كريمة.. عمر كمال يعلق بعد رقص رانيا يوسف على بنت الجيران.. شاهد

علق الفنان عمر كمال على فيديو رقص الفنانة رانيا يوسف على أغنية بنت الجيران والتي حققت نجاحا كبيرا خلال الفترة الماضية.

بنحبك يا صوت مصر.. أحلام تهنئ آمال ماهر والأخيرة ترد

حرصت الفنانة أحلام الشامسي، على تهنئة الفنانة آمال ماهر، بعيد ميلادها الذي وافق يوم الأربعاء 19 فبراير، وذلك من خلال تغريدة لها عبر موقع التدوينات القصيرة تويتر.