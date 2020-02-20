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رياضة

امونيكي يضع روشته فوز الأهلي أو الزمالك اليوم في السوبر المصري

الخميس 20/فبراير/2020 - 08:21 ص
امونيكي
امونيكي
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ياسمين تيسير
أكد ايمانويل امونيكي المدير الفني الجديد لـ فريق مصر المقاصة أن مباراة السوبر المصري بين الاهلي والزمالك صعبة للغاية ولكنها من المؤكد ستكون مباراة ممتعة ومثيرة.

وأضاف امونيكي في تصريحات لـ قناة " اون سبورت " أن فريق الأهلي يمتلك العديد من اللاعبين المميزين أبرزها أجايى الذي يحرز العديد من الأهداف مشددا ان الزمالك ايضا يمتلك أشرف بن شرقي وفرجاني ساسي وهم لاعبان مميزان.



وتابع أمونيكي أن الزمالك يمتلك محمد أبو جبل حيث انه حارس مرمى مميز ويقدم اداء رائع مشددا أن الزمالك عاني في الفترات الاخيره من كوارث في مركز حراسة المرمى.

وأكمل أن مباراة اليوم هي مباراة لـ حراس المرمى مشددا ان من سيتمكن من الحفاظ على نظافة شباكه سيحسم المباراة لصالحه.

ومن المقرر أن تنطلق مساء اليوم مباراة السوبر المصري بين الاهلي والزمالك على استاد محمد بن زايد في تمام الساعه السابعة مساء 


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