AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الخطيب ومرتضى منصور خارج المشهد بـ مباراة السوبر المصري

الخميس 20/فبراير/2020 - 07:54 ص
الخطيب ومرتضى منصور
الخطيب ومرتضى منصور
Advertisements
ياسمين تيسير
تنطلق مساء اليوم، الخميس، مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك على استاد محمد بن زايد في الإمارات في تمام الساعة السابعة مساءً وسط ترقب الجماهير المصرية.

وأعلن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، اعتذاره عن حضور السوبر أمام الأهلي بالإمارات اليوم، الخميس.

وكشف مصدر داخل القلعة البيضاء عن أن مرتضى منصور قام بإلغاء حجز الطيران الذي كان تم الحجز له من قبل الشركة الراعية.

وقدم مرتضي منصور الاعتذار عن عدم الحضور بسبب انشغاله ببعض الأعمال التي تخص النادي أيضا.

كما أعلن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، غيابه عن المباراة نظرا لـ ضرورة سفره لـ فرنسا لإجراء بعض الفحوصات الطبية على ظهره، كما نصحه الأطباء بضرورة الراحة وعدم السفر حتى لا يتعرض لـ الإجهاد.

وأكد الخطيب أن اضطر إلى تأجيل سفره لـ فرنسا من أجل وضع حجر الأساس بصحبة اشرف صبحي وزير الرياضة لفرع النادي في التجمع الخامس.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فسخ التعاقد مع خالد بوطيب وتورط كهربا مع المخابرات القطرية.. تعرف على أبرز تصريحات رئيس الزمالك اليوم

بشرى سارة لـ جماهير الأهلي والزمالك بشأن السوبر المصري في الإمارات

أخبار الرياضة.. قرار عاجل من مرتضى منصور.. بشرى سارة لجماهير الأهلي.. أنباء عن إلغاء حفل محمد رمضان في السوبر

أخبار الرياضة..ميدو يوضح الفارق بين مرتضى منصور ومحمود الخطيب..ميمي عبد الرازق يكذّب رئيس نادي الزمالك

الزمالك يكشف حقيقة اختفاء تذاكر مباراة السوبر المصري بالإمارات

تفاصيل اليوم الأول للزمالك بالإمارات استعدادا لقمة الأهلي في السوبر المحلي

ترشيحاتنا

فى ذكرى ميلاد جمال إسماعيل.. تعرف على أشقائه

إيطاليا تعتقل قبطان سفينة لـ تهريبه أسلحة بين تركيا وليبيا

موعد مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك والقنوات الناقلة

مقتل عدة أشخاص في إطلاق نار بألمانيا

مصطفى الفقي عن المهرجانات: سمعت عن حسن شاكوش.. ومفهوم النجومية يتغير ..فيديو

قبل ساعات من السوبر المصري.. رسالة غامضة من تركي آل شيخ

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رجل يعثر على رسالة غريبة في البحر ملقاة منذ 80 عامًا.. شاهد ماذا كتب فيها

ممثلة شهيرة تتعرض للضرب المبرح أسبوعيا على يد زوجها

خراب بيوت.. ملكة بريطانيا توجه ضربة قاضية لـ هاري وميجان