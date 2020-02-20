الخطيب ومرتضى منصور خارج المشهد بـ مباراة السوبر المصري

تنطلق مساء اليوم، الخميس، مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك على استاد محمد بن زايد في الإمارات في تمام الساعة السابعة مساءً وسط ترقب الجماهير المصرية.





عن حضور السوبر أمام الأهلي بالإمارات اليوم، الخميس. وأعلن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، اعتذاره





وكشف مصدر داخل القلعة البيضاء عن أن مرتضى منصور قام بإلغاء حجز الطيران الذي كان تم الحجز له من قبل الشركة الراعية.





وقدم مرتضي منصور الاعتذار عن عدم الحضور بسبب انشغاله ببعض الأعمال التي تخص النادي أيضا.





كما أعلن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، غيابه عن المباراة نظرا لـ ضرورة سفره لـ فرنسا لإجراء بعض الفحوصات الطبية على ظهره، كما نصحه الأطباء بضرورة الراحة وعدم السفر حتى لا يتعرض لـ الإجهاد.





وأكد الخطيب أن اضطر إلى تأجيل سفره لـ فرنسا من أجل وضع حجر الأساس بصحبة اشرف صبحي وزير الرياضة لفرع النادي في التجمع الخامس.