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أخبار البلد

اهم الاخبار.. مقتل 8 أشخاص وإصابة 5 آخرين في إطلاق النار بألمانيا.. رسالة غامضة من تركي آل شيخ.. ومنى الشاذلي ترقص على الهواء

الخميس 20/فبراير/2020 - 07:20 ص
اهم الاخبار
اهم الاخبار
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هاني حسين
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري عددًا من الأخبار المهمة على مدار الساعات الماضية، نستعرضها خلال التقرير التالي:

وجه تركي آل شيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، الرئيس الشرفي للنادي الأهلي، رسالة غامضة لـ متابعيه قبل ساعات من مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك.

أشاد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، بالنادي الأهلي وقيمته الكبيرة، في حديثه عن نبذ التعصب قبل مباراة القمة التي تجمع الفريقين الليلة في أبوظبي على بطولة كأس السوبر.

قالت الشرطة الألمانية في بيان عاجل لها منذ قليل، إن إطلاق النار الذي وقع في مدينة هاناو غربى ألمانيا، أسفر عن مقتل 8 أشخاص على الأقل وإصابة 5 آخرين. 

أعلنت وزارة الصحة الصينية، اليوم الخميس، أن عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد داخل البلاد ارتفع إلى 2118 شخصا.

لن تنتهي مصائب تطبيق تيك توك TikTok بسبب تهور العديد من المستخدمين لتسول زيادة نسب المشاهدات لمقاطع الفيديو الخاصة بهم، فبعد حظر لعبة "الخطر" من المدارس المصرية، يسقط اليوم شاب هندي تحت عجلات القطار فقط لالتقاط مشهد يثير إعجاب رواد تيك توك.

دخل الفنان حسن شاكوش في أزمة جديدة عقب قرار منعه من الغناء من جانب نقابة المهن الموسيقية، ولكن هذه المرة مع المطربة الاستعراضية سلمى مجدى التي رفعت دعوى قضائية ضده بعد الاعتداء عليها، حيث كان متزوجًا منها عرفيًا بحسب مقطع فيديو لها كشفت فيه عن التفاصيل الخاصة بزواجهما.

أبهرت الفنانة غادة رجب، وزوجها عبد الله حسن، جمهور برنامج " معكم منى الشاذلي" تقديم الإعلامية منى الشاذلي، وذلك أثناء أدائهما أغنية بنت الجيران.

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