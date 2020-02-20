وذكرت أكاديمية شنجهاي لتكنولوجيا الطيران الفضائي - في بيان اليوم - أن الأقمار الصناعية تم إطلاقها على متن صاروخ حامل من طراز "لونج مارش-2 دي" الساعة 5:07 صباحا (بتوقيت بكين)، وسوف تستخدم بشكل أساسي في تجربة تكنولوجيا جديدة لمراقبة الأرض.

وقد تم تطوير الصاروخ الحامل واثنين من الأقمار الصناعية بواسطة أكاديمية شنجهاي لتكنولوجيا الطيران الفضائي، بينما تم تطوير القمرين الصناعيين الآخرين من جانب معهد هاربين للتكنولوجيا وشركة "دي إف إتش" للأقمار الصناعية.