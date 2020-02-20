إسرائيل تلغي زيارات وفود وتحظر على جنودها السفر.. اعرف السبب

قرر الجيش الإسرائيلي منع جنوده من السفر إلى الصين ودول مجاورة لها، خشية إصابتهم بفيروس كورونا الذي أودى بحياة المئات.

ومن المناطق التي منع الجيش جنوده من السفر إليها؛ هونج كونج، ماكاو، سنغافورة، وتايلاند، وحسب ما أوردت قناة "كان" العبرية فإن إسرائيل ألغت جميع زيارات الوفود المقررة لإسرائيل من هذه البلدان.

في السياق نفسه، أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية تخليصها لمستوطن إسرائيلي مكث مؤخرا في بؤرة تفشي فيروس كورونا في مقاطعة هوباي، وأحالته إلى حجر صحي في أوكرانيا.

وأجرت الوزارة اتصالات مع مستوطن آخر يمكث حاليا في مدينة ووهان الصينية، إلا أنه وحسب الخارجية الإسرائيلية فإن محاولات إخراجه من المدينة باءت بالفشل حتى الآن.