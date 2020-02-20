التغيرات المناخية في إفريقيا محور أعمال الدورة الثالثة لمنتدى الصحفيات الإفريقيات

تشكل إشكالية التغيرات المناخية وتأثيرها على القارة الأفريقية محور أعمال الدورة الثالثة لمنتدى الصحفيات الإفريقيات "لبانافريكان"، المقرر عقدها يومي 6 و 7 مارس المقبل في الدار البيضاء.





وأوضح منظمو المنتدى أن الدورة الثالثة لهذه الاحتفالية المنظمة حول موضوع “الاستعجالية المناخية : الوسائل الإعلامية الإفريقية، عامل رئيسي في التغير المناخي” تهدف بالخصوص إلى تعبئة الوسائل الإعلامية الإفريقية لخلق نقاشات عامة تتطرق لإشكالية التغير المناخي وأثره على البلدان الإفريقية و العمل على طرح رؤية واضحة للإشكالية البيئية بالوسائل والوسائط الإعلامية الإفريقية.



