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منوعات

التغيرات المناخية في إفريقيا محور أعمال الدورة الثالثة لمنتدى الصحفيات الإفريقيات

الخميس 20/فبراير/2020 - 09:14 ص
صدى البلد
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أ ش أ
 تشكل إشكالية التغيرات المناخية وتأثيرها على القارة الأفريقية محور أعمال الدورة الثالثة لمنتدى الصحفيات الإفريقيات "لبانافريكان"، المقرر عقدها يومي 6 و 7 مارس المقبل في الدار البيضاء.

وأوضح منظمو المنتدى أن الدورة الثالثة لهذه الاحتفالية المنظمة حول موضوع “الاستعجالية المناخية : الوسائل الإعلامية الإفريقية، عامل رئيسي في التغير المناخي” تهدف بالخصوص إلى تعبئة الوسائل الإعلامية الإفريقية لخلق نقاشات عامة تتطرق لإشكالية التغير المناخي وأثره على البلدان الإفريقية و العمل على طرح رؤية واضحة للإشكالية البيئية بالوسائل والوسائط الإعلامية الإفريقية.

ولفتت اللجنة المنظمة إلى أن التغيرات المناخية تشكل موضوعا رئيسيا يشغل بال الرأي العام بالقارة الإفريقية، وعنصرا حاسما ومفصليا في تحديد تنميتها، وبالتالي مستقبلها، في العشريات القادمة
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