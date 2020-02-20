قبل ساعات من السوبر.. فرح سعيد: عايزين الروح الرياضية تكون سائدة.. فيديو

قالت الإعلامية فرح سعيد، إن اليوم الخميس ستقام مباراة مهمة جدًا من السوبر المصري بين الأهلى والزمالك، لافتة إلى أن المباراة ستقام فى استاد الشيخ محمد بن زايد فى الإمارات.





وأضافت فرح سعيد، خلال برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، نتمنى أن تكون الروح الرياضية هى الموجودة وسائدة ولن تفرق فوز من ولكن من المهم أن نرفع اسم بلدنا.





وأشارت إلى أنه من المهم أن نشجع فريقنا بشكل حضاري ويليق بمصر، مؤكدة أن الروح الرياضية هى التى تتسم بها مصر دائمًا.





وتتجه أنظار عشاق الكرة العربية والمصرية والإفريقية أيضًا، مساء اليوم الخميس 20 فبراير 2020، صوب استاد محمد بن زايد آل نهيان بإمارة أبو ظبي الإماراتية، من أجل متابعة كلاسيكو الكرة المصرية المعتاد والمثير بين العملاقين الأهلي والزمالك، على لقب كأس السوبر المصري للعام 2019.





ويخوض الأهلي هذه المواجهة بعد تتويجه بطلًا لمسابقة الدوري المصري الممتاز في الموسم الماضي، بينما يلعب الزمالك بوصفه بطلًا لبطولة كأس مصر.



