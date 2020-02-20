AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

15.57 جنيه للشراء.. أسعار الدولار اليوم الخميس 20-2-2020

الخميس 20/فبراير/2020 - 09:29 ص
صدى البلد
Advertisements
ولاء عبد الكريم
استقر سعر صرف الدولار في أولي التعاملات الصباحية المحددة اليوم، الخميس 20-2-2020، ليثبت عند 15.57 جنيه للشراء و15.67 جنيه للبيع، وفقا للسعر المعلن من البنك المركزي المصري.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 
سجل أقل سعر صرف للدولار ببنوك "الإسكندرية، المصرف المتحد، التجاري الدولي" عند 15.56 جنيه للشراء و15.66 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان
وبلغ سعر صرف الدولار ببنوك "الأهلي الكويتي، بلوم، التعمير والإسكان، العربي الأفريقي الدولي، الاستثمار العربي، اتش اس بي سي" لنحو 15.57 جنيه للشراء و15.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 
وفي بنوك "مصر إيران للتنمية، المصري الخليجي، عودة، المصرف العربي الدولي، مصر، قناة السويس، التنمية الصناعية، الكويت الوطني، الأهلي المصري" وصل سعر صرف الدولار لـ 15.58 جنيه للشراء و15.68 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الدولار ببنوك "كريدي أجريكول، المصري لتنمية الصادرات" نحو 15.59 جنيه للشراء و15.69 جنيه للبيع.

بينما وصل سعر صرف الدولار كأعلى قيمة له ببنك البركة ليسجل 15.61 جنيه للشراء و15.71 جنيه للبيع، ومصرف أبوظبي الإسلامي لـ 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الدولار يواصل التراجع في نهاية تعاملات اليوم

استقرار أسعار الدولار في تعاملات نهاية اليوم

الدولار يهبط في نهاية تعاملات اليوم.. تفاصيل

الدولار يواصل تراجعه ويسجل 15.73 جنيه

8 قروش.. نزيف جديد للدولار طوال أسبوع

أسعار الدولار بالبنوك اليوم السبت 15-2-2020

ترشيحاتنا

قطبا الكرة المصرية.. صدام بين الأهلي والزمالك على الأراضي الإماراتية

بعد قرار منعه من الغناء.. فنانة استعراضية تعلن زواجها عرفيا من حسن شاكوش

الأهلي يتفوق على الزمالك 5-1 في تاريخ مواجهات الفريقين في السوبر

أسعار الذهب اليوم الخميس 20 -2-2020 .. فيديو

العناكب والصراصير والنمل.. وصفة رخيصة الثمن للقضاء على حشرات المنزل

اخبار الفن.. زواج حسن شاكوش عرفيا.. انفصال عمرو سعد.. رقصة رانيا يوسف

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تخرج فيها عمر الشريف وملك الأردن.. فيكتوريا كوليدج.. مدرسة عريقة على أرض الإسكندرية

من بينها مزاد سيارات جمارك مطار القاهرة 2020 .. تعرف على مواعيد مزادات شهر مارس .. صور

رجل يعثر على رسالة غريبة في البحر ملقاة منذ 80 عامًا.. شاهد ماذا كتب فيها