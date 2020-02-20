15.57 جنيه للشراء.. أسعار الدولار اليوم الخميس 20-2-2020

استقر سعر صرف الدولار في أولي التعاملات الصباحية المحددة اليوم، الخميس 20-2-2020، ليثبت عند 15.57 جنيه للشراء و15.67 جنيه للبيع، وفقا للسعر المعلن من البنك المركزي المصري.





سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

سجل أقل سعر صرف للدولار ببنوك "الإسكندرية، المصرف المتحد، التجاري الدولي" عند 15.56 جنيه للشراء و15.66 جنيه للبيع.





سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان



وبلغ سعر صرف الدولار ببنوك "الأهلي الكويتي، بلوم، التعمير والإسكان، العربي الأفريقي الدولي، الاستثمار العربي، اتش اس بي سي" لنحو 15.57 جنيه للشراء و15.67 جنيه للبيع.





سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وفي بنوك "مصر إيران للتنمية، المصري الخليجي، عودة، المصرف العربي الدولي، مصر، قناة السويس، التنمية الصناعية، الكويت الوطني، الأهلي المصري" وصل سعر صرف الدولار لـ 15.58 جنيه للشراء و15.68 جنيه للبيع.





وبلغ سعر صرف الدولار ببنوك "كريدي أجريكول، المصري لتنمية الصادرات" نحو 15.59 جنيه للشراء و15.69 جنيه للبيع.





بينما وصل سعر صرف الدولار كأعلى قيمة له ببنك البركة ليسجل 15.61 جنيه للشراء و15.71 جنيه للبيع، ومصرف أبوظبي الإسلامي لـ 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع.