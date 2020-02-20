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رياضة

سجل رائع للأهلي في بطولة السوبر قبل لقاء الزمالك الليلة

الخميس 20/فبراير/2020 - 09:22 ص
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
شهدت بطولة السوبر المحلي العديد من الأرقام المثيرة، التي نرصدها في سياق التقرير التالي، قبل مواجهة الفريقين مساء اليوم الخميس، في بطولة السوبر باستاد محمد بن زايد بأبوظبي، ونرصد في السطور التالية أبرز أرقام بطولة السوبر:

– تعد بطولة السوبر أحدث البطولات التي ينظمها الاتحاد المصري لكرة القدم، والتي انطلقت نسختها الأولى في مطلع الألفية الجديدة وتحديدًا عام 2001.

– أقيمت البطولة على مدى 16 نسخة سابقة، وأفرزت أربعة أبطال «الأهلي – الزمالك – المقاولون العرب – حرس الحدود».

– الأهلي هو فارس البطولة الأوحد وبطلها التاريخي، بعدما نجح في تحقيق اللقب في 11 مناسبة، تاركًا خمسة ألقاب فقط لباقي الفرق، بما يفوق ضعف ما حققه كل أندية مصر مجتمعة، وبفارق ثمانية ألقاب عن أقرب ملاحقيه.

– الزمالك يحتل المرتبة الثانية في عدد مرات الفوز بالسوبر برصيد ثلاثة ألقاب، ومن بعده المقاولون العرب وحرس الحدود بلقب واحد لكل فريق. – يعد الأهلي أكثر الفرق مشاركة في بطولة السوبر، بعدما سجل حضوره في 13 مناسبة، نجح في حصد اللقب 11 مرة.

– الزمالك ثاني أكثر الفرق مشاركة في بطولة السوبر، بعدما سجل حضوره في تسع مناسبات، وتمكن من تسجيل اللقب في ثلاث مناسبات، وحقق الوصافة في ست مناسبات كأكثر الفرق حصولًا على المركز الثاني في السوبر.

– لاعبو الأهلي الأكثر تسجيلًا في تاريخ السوبر، بعدما نجحوا في تسجيل 13 هدفًا على مدى مشاركاته في البطولة السوبر، فيما يأتي الزمالك في المركز الثاني على الصعيد الهجومي بتسعة أهداف.

– نسخة عام 2004 من بطولة السوبر، التي جمعت بين المقاولون العرب والزمالك شهدت أكبر نتيجة في تاريخ البطولة، بعدما فاز المقاولون العرب بنتيجة 4-2.

– يعد نادي الزمالك أكثر الفرق استقبالًا للأهداف في تاريخ بطولة السوبر، بعدما استقبلت شباكه 13 هدفًا.

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