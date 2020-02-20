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فن

رانيا يوسف تتصدر تريند تويتر .. اعرف السبب

الخميس 20/فبراير/2020 - 09:26 ص
رانيا يوسف
رانيا يوسف
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آيه عاطف
تصدرت الفنانة رانيا يوسف، في الساعات القليلة الماضية تريند "تويتر" بـ #رانيا ، وذلك بعد نشرها فيديو لها وهي ترقص على نغمات مهرجان "بنت الجيران".

اعتبر البعض هذا الفيديو بمثابة اعتراض على قرار الفنان هاني شاكر لوقف أغاني المهرجانات، ودعمها لكل من حسن شاكوش وعمر كمال أصحاب الأغنية.

يذكر أن أبرز أعمال الفنانة رانيا يوسف، هى مسلسل "كأنه إمبارح" الذي خاضت بطولته بجانب عدد كبير من الممثلين منهم محمد الشرنوبي، وأحمد وفيق.

وكانت آخر أعمالها الفنية مسلسل "الأنسة فرح" والذي حقق نجاحا كبيرا جدًا بسبب مناقشته لقضايا مختلفة في المجتمع.
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