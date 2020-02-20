تعليم القاهرة: نشجع الطلاب على زيارة المشروعات القومية لزيادة الولاء والانتماء

أكد محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أن زيارة المشروعات القومية الوطنية على أرض الواقع لها أكبر الأثر في دعم وتنمية الولاء والانتماء للوطن الحبيب لدى أبنائنا الطلبة والطالبات وجميع العاملين.

وقال مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، بحسب بيان اليوم، الخميس: "نؤكد أننا مستمرون في زيارة جميع المشروعات القومية على مستوى الجمهورية".





وأضاف: "إن بلادنا اليوم تحتاج جيلا يكمل المسيرة وفق خطى ثابتة، وتخطيط متطور، لذا لابد أن تطلع عقولهم وأذهانهم على الصورة الحقيقية لبناء الوطن على الطبيعة لزرع شعورهم بالمسئولية الوطنية وتربية وطنيتهم حتى النضوج، فأولادنا هم مستقبل مصر ومكملو مسيرة التنمية وبناء الوطن والدفاع عنه".

وأشار مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة إلى أنه زار طلبة مدارس القاهرة مؤخرًا، المزارع السمكية لمنطقة مثلث الديبة، وهي أحد المشروعات القومية بمنطقة شرق بورسعيد التابعة لجهاز خدمات الشركة الوطنية للقوات المسلحة.

وقال مدير تعليم القاهرة: "أوضحت هذه الزيارة مد المجهود المبذول من الدولة لزيادة الاستثمارات البناءة التي تؤدي إلى النهوض وتقدم الدولة وزيادة الدخل القومي مع توفير فرص عمل والإمكانات البشرية العملاقة لمصرنا الحبيبة".