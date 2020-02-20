محافظ القليوبية يقود حملة مكبرة لإزالة إشغالات شارع كلية التجارة.. صور

شن اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات وبروز المباني والسلالم أمام العمارات بحرم شارع كلية التجارة ببنها.





وقال الهجان هذه الإشغالات كانت تتسبب في عرقلة الحركة المرورية ويتضرر منها المواطنون لتعديها على الأرصفة المخصصة للمشاة، ويقوم أصحابها بإشغالها بالمخالفة مما يتسبب في تشويه المظهر الحضاري للشارع وانتشار المخالفات.

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وشدد محافظ القليوبية على أنه لن يسمح بأي مخالفة يتضرر منها المواطن مطالبا رؤساء المدن باستمرار وتكثيف أعمال النظافة والتجميل ورفع الإشغالات من الشوارع الرئيسية والميادين الحيوية، لتحقيق السيولة المرورية أمام حركة المواطنين والسيارات.





وذلك للحفاظ على الشكل الحضاري والجمالي للمدن، وكذلك تنفيذ حملات إزالة تعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة تطبيقا للقانون.