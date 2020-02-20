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رياضة

موعد مباراة الأهلي والزمالك في السوبر المصري والقنوات الناقلة

الخميس 20/فبراير/2020 - 09:39 ص
صدى البلد
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نور عادل
تتجه أنظار عشاق الكرة المصرية والعربية نحو ملعب محمد بن زايد اليوم الخميس وذلك استعدادًا للمواجهة القوية والمرتقبة بين قطبي الكرة المصرية النادي الأهلي والزمالك.

ومن المنتظر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما تنطلق بتمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت أبوظبي الإمارات.

كما تذاع المباراة من خلال قناة أبوظبي الرياضية، وقناة اون تايم سبورتس بشكل حصري للقناتين اليوم.

ويتسلح النادي الأهلي بنتائجه المحلية في الدوري الممتاز حتى الآن، حيث نجح في أن يحقق الفوز في 15 مباراة بالدوري على التوالي تصدر بها جدول ترتيب الدوري بـ 45 نقطة.

بينما يملك تخوف عشاق الأحمر من نتائج الفريق خارج الأرض تحت قيادة المدير الفني السويسري رينيه فايلر، حيث خاض الأهلي ثلاث مواجهات مع فايلر خارج الديار فاز في واحدة وتعادل في أخرى وهزم في مباراة وحيدة.

وعلى الجانب الآخر، يدخل لاعبو نادي الزمالك بمعنويات مرتفعة، خاصة عقب تحقيق لقب السوبر الأفريقي على حساب الترجي التونسي منذ أيام قليلة باستاد الغرافة القطري بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

ويسعى المدير الفني لنادي الزمالك الفرنسي باتريس كارتيرون إلى أن يحقق لقب السوبر المصري على حساب الأهلي ليجمع بين السوبر الأفريقي والمحلي، بالإضافة إلى إعطاء الفريق دفعة معنوية في بطولة دوري أبطال أفريقيا، خاصة أن غريمه الأهلي شبه حسم مسابقة الدوري الممتاز لصالحه هذا الموسم.
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