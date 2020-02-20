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اقتصاد

2 جنيه لكيلو البطاطس.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الخميس 20 -2-2020

الخميس 20/فبراير/2020 - 09:59 ص
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
ننشر أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم، الخميس 20  فبراير 2020 بسوق العبور، وسجلت الطماطم بين 2 و4.5 جنيه للكيلو، البطاطس بين 2 و3 جنيهات، البصل بين 3 و5 جنيهات.


وتراوحت الكوسة بين 4 و7 جنيهات، والفاصوليا بين 7 و11 جنيها، وسجل الباذنجان البلدي بين 4 و7 جنيهات، الفلفل الرومي البلدي بين 5 و8 جنيهات، الفلفل الحامي البلدي بين 5 و7 جنيهات، الملوخية بين 4 و6 جنيهات.


وسجل الخيار البلدي بين 3 و6 جنيهات، والقلقاس بين 4 و7 جنيهات، وبطاطا من 2.5 إلى 4.5 جنيه، والبسلة من 8 إلى 10 جنيهات.
 

وفيما يتعلق بأسعار الفاكهة، سجل البرتقال البلدي، اليوم، الخميس، بين 2 و4 جنيهات، والبرتقال السكري بين 2 و4 جنيهات، والبرتقال أبو سرة بين 3 و5 جنيهات.


وتراوح اليوسفي بين 2 و6.5 جنيه، والليمون البلدي بين 5 جنيهات و11 جنيها.


وسجلت الفراولة من 4 إلى 7 جنيهات، والجوافة من 4 إلى 7 جنيهات، والرمان من 7 إلى 11 جنيهات، والكانتلوب من 4 إلى 7 جنيهات.

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