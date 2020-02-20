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أخبار العالم

أردوغان خسر في سوريا.. مقابلة تليفزيونية لوزير الخارجية التركي تكشف الحقيقة الكاملة

الخميس 20/فبراير/2020 - 09:44 ص
جاويش أوغلو
جاويش أوغلو
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محمد علي
خلال مقابلة تلفزيونية محلية، صرح  وزير خارجية تركيا مولود جاويش أوغلو بعدد من التصريحات حول  قضايا خارجية، وكان من اهمها ما قاله عن العلاقات مع روسيا والأزمة المشتعلة معها بسبب عمليات الجيش السوري في شمال البلاد، وفق ما ذكرت وسائل إعلام تركية عدة.

قال أوغلو إن هناك تقارب مع روسيا في محادثات سورية لكن ليس بالمستوى المطلوب بعد، مشيرًا بذلك إلى عدم إنقطاع الحديث حول سوريا، وإن الجانب التركي يشعر بالقلق من هجمات الجيش السوري، ولايريد التصعيد مع روسيا.

وأضاف، الوزير  التركي: لا يمكن القول إن اتفاقي سوتشي وأستانا توقفا ولكنهما تعرضا للضرر.

ولفت إلى تركيا ستكثف المحادثات مع روسيا بشأن إدلب في الأيام المقبلة.

وأشار وزير الخارجية التركي لشبكة TRT "أبلغنا الجانب الروسي أفكارنا، والاتصالات ستستمر".

وهي كلها التصريحات التي تقول بانحسار الدور التركي في سوريا، وانتصار كبير للجيش السوري في شمال البلاد.
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