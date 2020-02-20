AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

سبيس إكس الأمريكية تعتزم إطلاق رحلات سياحية فضائية قريبا

الخميس 20/فبراير/2020 - 09:55 ص
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ
كشفت شركة "سبيس إكس" الأمريكية، عن عزمها تسيير رحلات دوران مداري حول الأرض، ستتيح كل منها الفرصة لأربعة أشخاص للتمتع بالسياحة الفضائية الترفيهية.

وقال مدير الشركة المياردير الأمريكي إيلون ماسك، في مؤتمر صحفي، نقلته قناة "الحرة" الأمريكية، اليوم، الخميس، إنه من المتوقع أن تطلق الشركة رحلتها الجديدة بهذا المسار نهاية عام 2021، أو بداية 2022، وذلك وفقًا لاستعدادات خاصة من المسافرين يجب اتخاذها قبل الانطلاق.

وأعلن ماسك، خلال المؤتمر، أن الرحلات المرتقبة ستكون على متن النسخة المخصصة للبشر من مركبة "دراغون" الفضائية التي طورتها سبيس إكس، كما سيسافر السياح على متن سفينة الفضاء في رحلة حول الأرض، على ارتفاع يتجاوز محطة الفضاء الدولية بمرتين أو ثلاثة.

وعقدت شركة "سبيس إكس" شراكة جديدة مع "سبيس أدفنشرز" المتخصصة في مجال السياحة الفضائية، التي سبق لها أن أرسلت 7 سائحين برحلات خاصة من وإلى محطة الفضاء الدولية، على متن المركبة "سويوز" الروسية.

وتبذل "سبيس إكس" الكثير من الجهد في اختبارات للنسخة الجديدة من سفينة الفضاء "دراغون"، كجزء من تعاقد مع وكالة ناسا الأمريكية لأبحاث الفضاء، لنقل رواد الفضاء من وإلى محطة الفضاء الدولية، حيث اقتصر استخدام مركبة دراغون طوال السنوات السابقة على شحن المواد والأطعمة والمستلزمات والأغراض العلمية من وإلى محطة الفضاء الدولية.
Advertisements

ترشيحاتنا

فى ذكرى ميلاده.. 5 معلومات عن الراحل سيف الله مختار

نواب: سعر الدولار سينخفض إلى 15 جنيها في هذا الموعد

الشاعر عبد الله حسن يفاجئ غادة رجب بقصيدة رومانسية.. فيديو

معه جثة أخرى.. العثور على منفذ إطلاق النار في ألمانيا ميتا داخل منزله بعد مقتل 11 شخصا

قبل ساعات من السوبر المصري.. تركي آل الشيخ: خطوات لخدمة النادي الأهلي وجماهيره في المستقبل

العناكب والصراصير والنمل.. وصفة رخيصة الثمن للقضاء على حشرات المنزل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تسريب صور هيونداي hyundai i20 الجديدة.. شاهد

تخرج فيها عمر الشريف وملك الأردن.. فيكتوريا كوليدج.. مدرسة عريقة على أرض الإسكندرية

من بينها مزاد سيارات جمارك مطار القاهرة 2020 .. تعرف على مواعيد مزادات شهر مارس .. صور