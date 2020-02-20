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رياضة

مانشستر يونايتد ضيفا ثقيلا على كلوب بروج بـ الدوري الأوروبي

الخميس 20/فبراير/2020 - 10:12 ص
فريق مانشستر يونايتد
فريق مانشستر يونايتد
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محمد السعيد
يحل فريق مانشستر يونايتد ضيفا ثقيلا على نظيره كلوب بروج، اليوم، الخميس، في تمام الثامنة إلى خمس دقائق، ضمن منافسات ذهاب دور الـ 32، من مسابقة الدوري الأوروبي.

ويسعى فريق مانشستر يونايتد بقيادة مدربه النرويجي أولى جونار سولشاير، لوضع قدم في الدور ثمن النهائي بالدوري الأوروبي، بتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة اليوم.

في المقابل يطمح فريق كلوب بروج البلجيكي، في تحقيق تحقيق فوز كبير على حساب الشياطين الحمر، يسهل من مهمته قبل الذهاب إلى إنجلترا، لخوض مباراة الإياب.

وكان مانشستر يونايتد تأهل إلى دور الـ 32، بعدما تصدر المجموعة الـ 12 برصيد نقطة، بينما هبط كلوب بروج إلى الدوري الأوروبي، بعد احتلاله المركز الثالث في مجموعته بدوري أبطال أوروبا.

وتقام اليوم أيضا العديد من المباريات في دور الـ 32، من الدوري الأوروبي، أبرزها أولمبياكوس اليوناني  مع أرسنال الإنجليزي، وروما الإيطالي مهع جينت البلجيكي، ورازجراد البلغاري مع إنتر ميلان الإيطالي.
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