بنسبة نجاح 90%.. إعلان نتيجة رابعة حقوق القاهرة

وقال رئيس جامعة القاهرة، في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "إن نتيجة 4 حقوق هذا التيرم الدراسي لم تحدث من قبل في تاريخ الكلية".





وأكد رئيس جامعة القاهرة، في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه تم إعلان الكثير من نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول في معظم الكليات بنسب نجاح عالية عن الأعوام الماضية.

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أنه سوف يتم اليوم، الخميس، إعلان نتيجة الفرقة الرابعة بكلية الحقوق.وأضاف رئيس جامعة القاهرة أن متوسط نسب النجاح في جميع المواد بلغت أكثر من ٩٠٪؜ ، عدا مادة واحدة ٨٦.٥٪؜.وأوضح أن نتيجة الفرقة الثالثة ب كلية الحقوق بجامعة القاهرة ستعلن غدا، وباقي نتائج الفرق الأخرى بالحقوق ستعلن تباعا في الأيام التالية.